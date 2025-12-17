A tentativa de remoção de animais do Zoológico Municipal Doutor Flávio Ribeiro Leite, em Araçatuba, na manhã dessa terça-feira (16), passou a ser investigada pela Polícia Civil após o registro de um boletim de ocorrência por crime ambiental. O caso envolve suspeita de maus-tratos a animais, conforme previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ de Araçatuba – Plantão, uma empresa contratada, identificada como “consultoria ambiental”, teria iniciado, sem aviso prévio, a acomodação de animais do zoológico em caixas plásticas e metálicas, de forma considerada possivelmente inadequada. A informação inicial chegou por meio de comunicação telefônica feita por funcionários do próprio zoológico.

Segundo o registro policial, os animais seriam transportados por via terrestre, em um veículo Iveco branco, com destino ao Rio de Janeiro. O boletim destaca que, até o momento do registro, “não há informações de quais animais seriam transportados nem a quantidade”, mas imagens apontavam jabutis amontoados em uma das caixas.