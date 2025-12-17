A tentativa de remoção de animais do Zoológico Municipal Doutor Flávio Ribeiro Leite, em Araçatuba, na manhã dessa terça-feira (16), passou a ser investigada pela Polícia Civil após o registro de um boletim de ocorrência por crime ambiental. O caso envolve suspeita de maus-tratos a animais, conforme previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ de Araçatuba – Plantão, uma empresa contratada, identificada como “consultoria ambiental”, teria iniciado, sem aviso prévio, a acomodação de animais do zoológico em caixas plásticas e metálicas, de forma considerada possivelmente inadequada. A informação inicial chegou por meio de comunicação telefônica feita por funcionários do próprio zoológico.
Segundo o registro policial, os animais seriam transportados por via terrestre, em um veículo Iveco branco, com destino ao Rio de Janeiro. O boletim destaca que, até o momento do registro, “não há informações de quais animais seriam transportados nem a quantidade”, mas imagens apontavam jabutis amontoados em uma das caixas.
A ocorrência foi formalizada após a vereadora Edna Flor, que figura como declarante no boletim, comparecer ao plantão policial acompanhada de assessores. O documento relata ainda que a situação gerou indignação entre tratadores, representantes de conselhos de defesa dos animais e do vereador Ícaro Lopes Morales, que esteve presente no local.
Ainda conforme o boletim, foram feitos diversos questionamentos sobre as condições do transporte, incluindo plano de alimentação, hidratação e acondicionamento dos animais, especialmente por se tratar de deslocamento interestadual e de longa distância. Tais documentos, segundo a Polícia Civil, não foram apresentados nem pela empresa responsável, nem pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsável pelo zoológico.
O BO também aponta que não foi apresentada autorização do Ibama para a realização do transporte interestadual dos animais do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, o que é exigido pela legislação ambiental vigente.
Constam como testemunhas no registro, entre outros, o vereador Luís Henrique Gonçalves Machado Boatto, o vereador Gilberto Carlos Mantovani, o vereador Ícaro Lopes Morales, além de profissionais das áreas de educação, biologia e agricultura.
Como representante do município, aparece no boletim Marcelo Fernando Marques, secretário municipal, vinculado à Prefeitura de Araçatuba, parte jurídica citada na ocorrência.
Ao final do documento, a autoridade policial registra que os fatos foram formalizados “para que, através do competente procedimento de polícia judiciária, sejam apurados os fatos”, dando início à investigação que irá apurar eventuais responsabilidades administrativas, ambientais e criminais relacionadas à tentativa de remoção dos animais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.