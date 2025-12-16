A GS Inima Samar anunciou a interdição temporária de um trecho da Avenida Mário Covas, em Araçatuba, a partir desta quarta-feira (17).
O bloqueio ocorrerá no segmento entre as ruas Bolívia e Guatemala, no bairro Vila Carvalho.
Segundo a concessionária, a medida é necessária para a execução de obras de ampliação da rede de água e esgoto. A previsão é que a via seja totalmente liberada para o tráfego de veículos a partir das 17h da próxima terça-feira (23).
Durante o período de interdição, os motoristas devem utilizar rotas alternativas pelas ruas Tibiriçá ou Aguapeí. A Samar orienta atenção à sinalização no local para garantir a segurança de condutores e pedestres.
Mais informações sobre a obra podem ser obtidas no site da concessionária ou pelos canais de atendimento: 0800 770 2295 e WhatsApp (11) 95020-6424.
