ARAÇATUBA

Trecho da Av. Mário Covas será interditado para obras da Samar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bloqueio começa nesta quarta (17) e segue até a próxima terça-feira (23), em Araçatuba
A GS Inima Samar anunciou a interdição temporária de um trecho da Avenida Mário Covas, em Araçatuba, a partir desta quarta-feira (17).

O bloqueio ocorrerá no segmento entre as ruas Bolívia e Guatemala, no bairro Vila Carvalho.

Segundo a concessionária, a medida é necessária para a execução de obras de ampliação da rede de água e esgoto. A previsão é que a via seja totalmente liberada para o tráfego de veículos a partir das 17h da próxima terça-feira (23).

Durante o período de interdição, os motoristas devem utilizar rotas alternativas pelas ruas Tibiriçá ou Aguapeí. A Samar orienta atenção à sinalização no local para garantir a segurança de condutores e pedestres.

Mais informações sobre a obra podem ser obtidas no site da concessionária ou pelos canais de atendimento: 0800 770 2295 e WhatsApp (11) 95020-6424.

