A GS Inima Samar anunciou a interdição temporária de um trecho da Avenida Mário Covas, em Araçatuba, a partir desta quarta-feira (17).

O bloqueio ocorrerá no segmento entre as ruas Bolívia e Guatemala, no bairro Vila Carvalho.

Segundo a concessionária, a medida é necessária para a execução de obras de ampliação da rede de água e esgoto. A previsão é que a via seja totalmente liberada para o tráfego de veículos a partir das 17h da próxima terça-feira (23).