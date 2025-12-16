Em uma sessão marcada por debates intensos e votação até a madrugada, a Câmara Municipal de Araçatuba concluiu, pouco depois das 2h desta terça-feira, a 42ª e última sessão ordinária de 2025, com a aprovação de 11 itens da Ordem do Dia. A pauta original previa 12 matérias, consolidando um encerramento de ano legislativo repleto de decisões com reflexos diretos na rotina da cidade.

Entre os projetos aprovados, está o de autoria do vereador Hideto Honda (PSD), que obriga empresas terceirizadas, concessionárias ou permissionárias a realizarem a recomposição asfáltica integral após intervenções em vias públicas. A proposta determina que a restauração do asfalto siga padrões técnicos de qualidade e acabamento.

Segundo o parlamentar, a medida tem caráter preventivo, busca preservar o patrimônio público, reduzir gastos futuros com manutenção e melhorar a qualidade de vida da população.

Drenagem urbana e sustentabilidade