O provedor da Santa Casa de Araçatuba, Éverton Santos, esteve em Brasília na semana passada em busca de soluções para demandas estratégicas do hospital, com destaque para a prorrogação do prazo de captação de recursos via Imposto de Renda destinados à área oncológica. A agenda incluiu reunião no Ministério da Saúde, onde foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha e equipe técnica.
O principal pleito apresentado foi a ampliação do período autorizado para arrecadação de recursos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). A Santa Casa de Araçatuba está entre as 16 instituições selecionadas em todo o país para captar doações equivalentes a 1% do Imposto de Renda, pelo regime do Lucro Real, com o objetivo de adquirir um novo acelerador linear.
Apesar de já contar com o compromisso de grandes doadores, o hospital enfrenta um entrave legal: as contribuições somente poderão ser efetivadas em dezembro, após o encerramento do prazo atual, fixado em 30 de novembro, conforme estabelece a Portaria Interministerial MF/MS nº 39/2024.
Durante a reunião, o provedor detalhou ao ministro os aspectos técnicos da captação, o curto prazo para reunir os R$ 10,6 milhões necessários à compra do equipamento e o impacto regional que a ampliação da capacidade de radioterapia representará para a saúde pública. A Santa Casa é a única unidade entre cerca de 40 municípios da região de Araçatuba habilitada a oferecer tratamentos radioterápicos pelo SUS.
Segundo Éverton Santos, o ministro reconheceu a limitação do prazo e demonstrou sensibilidade ao pedido. “O ministro Alexandre Padilha concordou que o período estabelecido foi insuficiente e determinou, com urgência, que o Ministério da Fazenda avalie a possibilidade de ampliação do prazo”, relatou o provedor.
A relação histórica entre o ministro e a Santa Casa também foi lembrada durante o encontro. Em 2011, em sua primeira passagem pelo comando do Ministério da Saúde, Alexandre Padilha viabilizou a doação de um acelerador linear, o que possibilitou a reativação da Central de Radioterapia do hospital, em 2013.
Ainda em Brasília, Éverton Santos cumpriu agendas no gabinete da senadora Mara Gabrilli e participou de reuniões com o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil (CMB), Mirocles Campos Véras Neto, e com o presidente da Fehosp, Edson Rogatti, fortalecendo articulações institucionais em defesa do hospital e da saúde pública regional.
