O provedor da Santa Casa de Araçatuba, Éverton Santos, esteve em Brasília na semana passada em busca de soluções para demandas estratégicas do hospital, com destaque para a prorrogação do prazo de captação de recursos via Imposto de Renda destinados à área oncológica. A agenda incluiu reunião no Ministério da Saúde, onde foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha e equipe técnica.

O principal pleito apresentado foi a ampliação do período autorizado para arrecadação de recursos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). A Santa Casa de Araçatuba está entre as 16 instituições selecionadas em todo o país para captar doações equivalentes a 1% do Imposto de Renda, pelo regime do Lucro Real, com o objetivo de adquirir um novo acelerador linear.

Apesar de já contar com o compromisso de grandes doadores, o hospital enfrenta um entrave legal: as contribuições somente poderão ser efetivadas em dezembro, após o encerramento do prazo atual, fixado em 30 de novembro, conforme estabelece a Portaria Interministerial MF/MS nº 39/2024.