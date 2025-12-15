A Caravana de Natal da Coca-Cola transformou a noite deste domingo (14) em um grande espetáculo a céu aberto em Araçatuba, reunindo milhares de pessoas ao longo das ruas e avenidas por onde passou. O evento, já tradicional no calendário natalino, atraiu famílias inteiras, que se organizaram com antecedência para garantir um bom lugar e prestigiar a passagem dos caminhões iluminados.

Desde as primeiras horas da noite, moradores se deslocaram pelas principais avenidas com cadeiras, crianças e até guarda-chuvas, preparados para a possibilidade de chuva, mas determinados a não perder o desfile. O clima foi de encantamento, especialmente para o público infantil, que acompanhou atentamente cada detalhe da caravana.

O cortejo foi composto por cinco caminhões temáticos e uma van, todos decorados e iluminados, trazendo as figuras do Papai Noel e da Mamãe Noel. O trajeto teve início nas proximidades do Supermercado Rondon (Odorindo Perenha) e seguiu por importantes vias da cidade, como a Avenida José Teles Menezes, no Concórdia, Rua Baguaçu, região da Unip, Rangel Pestana, Cussy de Almeida, Avenida dos Araçás e Waldemar Alves, encerrando na Central de Distribuição da Coca-Cola, na Marginal Brigadeiro Faria Lima.