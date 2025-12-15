Equipes da Defesa Civil e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Araçatuba realizaram, na tarde de domingo (14), uma ação emergencial nas áreas afetadas pela enchente registrada no sábado, no entorno da Lagoa das Flores, no bairro Jardim América.

Diversas residências foram alagadas, e os atendimentos ocorreram de forma direta, com visitas casa a casa.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, a operação contou com o apoio do grupo Legendários, responsável por auxiliar no mapeamento das moradias atingidas.

Durante a ação, foram distribuídas cestas básicas e colchões às famílias prejudicadas.

Além da entrega de itens essenciais, as equipes também prestaram apoio na retirada de móveis danificados pelas águas. O recolhimento desse material será realizado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, evitando riscos sanitários e novos transtornos aos moradores.