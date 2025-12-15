Uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), e a Polícia Militar foi realizada na madrugada de sábado (13), em Birigui, com foco no combate à perturbação do sossego e no reforço da ordem pública. A iniciativa integrou a Operação Perturbação do Sossego, voltada à fiscalização de estabelecimentos comerciais, motociclistas e condutores de veículos automotores.
Durante a operação, mais de 60 veículos foram abordados em um único ponto fiscalizado, além da checagem de mais de 120 pessoas. As equipes lavraram autuações por infrações administrativas e de trânsito, conforme prevê a legislação vigente, diante de irregularidades constatadas no decorrer das abordagens.
Atuaram de forma coordenada equipes da GCM, incluindo a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), e da Polícia Militar, com efetivos da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Ao todo, 15 viaturas foram empregadas na ação.
O plano operacional foi elaborado de maneira integrada pelo capitão PM Arilson Henrique Lugão de Araujo, comandante da 4ª Companhia do 2º BPM/I; pelo tenente Rodrigo, comandante do Pelotão de Força Tática; pelo secretário municipal de Segurança Pública, Vagner Freire; e pelo comandante da GCM, Robson Antônio Pereira.
Ações anteriores
Na sexta-feira (12), a Polícia Militar já havia realizado duas edições da Operação Cavalo de Aço em Birigui, com foco na fiscalização de motocicletas. Na sequência, na madrugada do sábado, foi desencadeada a Operação Perturbação do Sossego, ampliando o escopo das ações com a participação da GCM.
Segundo as forças de segurança, as operações fazem parte de um conjunto permanente de medidas preventivas e repressivas, com o objetivo de fortalecer a segurança pública, preservar a ordem e assegurar o direito ao descanso e à tranquilidade da população biriguiense.
