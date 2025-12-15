Uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), e a Polícia Militar foi realizada na madrugada de sábado (13), em Birigui, com foco no combate à perturbação do sossego e no reforço da ordem pública. A iniciativa integrou a Operação Perturbação do Sossego, voltada à fiscalização de estabelecimentos comerciais, motociclistas e condutores de veículos automotores.

Durante a operação, mais de 60 veículos foram abordados em um único ponto fiscalizado, além da checagem de mais de 120 pessoas. As equipes lavraram autuações por infrações administrativas e de trânsito, conforme prevê a legislação vigente, diante de irregularidades constatadas no decorrer das abordagens.

Atuaram de forma coordenada equipes da GCM, incluindo a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), e da Polícia Militar, com efetivos da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Ao todo, 15 viaturas foram empregadas na ação.