15 de dezembro de 2025
SEGURANÇA

Operação coíbe perturbação do sossego em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação contra a pertubação de sossego aconteceu em diversos pontos estratégicos de Birigui
Operação contra a pertubação de sossego aconteceu em diversos pontos estratégicos de Birigui

Uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), e a Polícia Militar foi realizada na madrugada de sábado (13), em Birigui, com foco no combate à perturbação do sossego e no reforço da ordem pública. A iniciativa integrou a Operação Perturbação do Sossego, voltada à fiscalização de estabelecimentos comerciais, motociclistas e condutores de veículos automotores.

Durante a operação, mais de 60 veículos foram abordados em um único ponto fiscalizado, além da checagem de mais de 120 pessoas. As equipes lavraram autuações por infrações administrativas e de trânsito, conforme prevê a legislação vigente, diante de irregularidades constatadas no decorrer das abordagens.

Atuaram de forma coordenada equipes da GCM, incluindo a Romu (Ronda Ostensiva Municipal), e da Polícia Militar, com efetivos da Força Tática e da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Ao todo, 15 viaturas foram empregadas na ação.

O plano operacional foi elaborado de maneira integrada pelo capitão PM Arilson Henrique Lugão de Araujo, comandante da 4ª Companhia do 2º BPM/I; pelo tenente Rodrigo, comandante do Pelotão de Força Tática; pelo secretário municipal de Segurança Pública, Vagner Freire; e pelo comandante da GCM, Robson Antônio Pereira.

Ações anteriores

Na sexta-feira (12), a Polícia Militar já havia realizado duas edições da Operação Cavalo de Aço em Birigui, com foco na fiscalização de motocicletas. Na sequência, na madrugada do sábado, foi desencadeada a Operação Perturbação do Sossego, ampliando o escopo das ações com a participação da GCM.

Segundo as forças de segurança, as operações fazem parte de um conjunto permanente de medidas preventivas e repressivas, com o objetivo de fortalecer a segurança pública, preservar a ordem e assegurar o direito ao descanso e à tranquilidade da população biriguiense.

