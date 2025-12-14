Os candidatos inscritos no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) da nossa região realizam a prova neste domingo (14), a partir das 13h. Os portões dos locais de exame serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente no horário da prova, sem tolerância para atrasos. A recomendação do Centro Paula Souza (CPS) é que os participantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos.
Na região de Araçatuba, os candidatos concorrem a vagas em diferentes áreas tecnológicas, com destaque para os cursos oferecidos pela Fatec Araçatuba.
Em todo o Estado, mais de 63,8 mil pessoas são esperadas para o vestibular, que seleciona estudantes para ingresso no primeiro semestre de 2026. As informações sobre o local de prova estão disponíveis exclusivamente na Área do Candidato, no site oficial do vestibular das Fatecs. Não haverá envio de convocação por e-mail ou correspondência.
A avaliação terá duração de cinco horas e os candidatos deverão permanecer em sala até, no mínimo, 15h30. Após esse horário, será permitida a saída com o caderno de questões. A prova é composta por uma redação e 60 questões objetivas que abrangem conteúdos do Ensino Médio, como língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, inglês, raciocínio lógico e conhecimentos interdisciplinares.
Para realizar o exame, é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto e assinatura legíveis, como RG, CNH, passaporte ou documento profissional reconhecido por lei. Também é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta, além de lápis preto nº 2 e borracha.
As respostas devem ser preenchidas exclusivamente à caneta na folha definitiva, assim como a redação, que só será avaliada se estiver escrita com tinta azul ou preta. Aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados durante toda a prova. Outras regras e itens proibidos podem ser consultados no Manual do Candidato.
Divulgação de resultados
O gabarito oficial será publicado a partir das 15h do dia 17, no site do vestibular. Já a classificação geral dos candidatos estará disponível no dia 19 de janeiro, também a partir das 15h, com a relação completa dos inscritos e suas colocações por unidade, curso e período.
Cursos disponíveis na região
Fatec Araçatuba
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Manhã – 25 vagas – regime semestral
Biocombustíveis
Noite – 25 vagas – regime semestral
Gestão Empresarial
EaD – 20 vagas – regime semestral
Outras unidades próximas também oferecem oportunidades:
Fatec Barretos – Profª Édi Salvi Lima
Gestão Hospitalar
Noite – 25 vagas – regime semestral
Fatec Ilha Solteira
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Noite – 25 vagas – regime semestral
Fatec Jales
Agronegócio
Noite – 25 vagas – regime semestral
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Manhã – 25 vagas – regime semestral
Gestão Empresarial
Noite – 25 vagas – regime semestral
EaD – 20 vagas – regime semestral
Sistemas para Internet
Noite – 25 vagas – regime semestral
Em alguns cursos, parte da carga horária poderá ser ministrada a distância, em formato online e síncrono, conforme previsto no projeto pedagógico.
Vagas e novidades
Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs oferecem mais de 20 mil vagas em todo o Estado, incluindo oportunidades destinadas a estudantes aprovados pelo Provão Paulista. Entre as novidades estão a criação de novos cursos e a implantação de unidades em cidades como Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.
Podem concorrer às vagas candidatos que já concluíram ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Quem não atende a esse requisito pode participar como treineiro.
