Os candidatos inscritos no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) da nossa região realizam a prova neste domingo (14), a partir das 13h. Os portões dos locais de exame serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente no horário da prova, sem tolerância para atrasos. A recomendação do Centro Paula Souza (CPS) é que os participantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos.

Na região de Araçatuba, os candidatos concorrem a vagas em diferentes áreas tecnológicas, com destaque para os cursos oferecidos pela Fatec Araçatuba.

Em todo o Estado, mais de 63,8 mil pessoas são esperadas para o vestibular, que seleciona estudantes para ingresso no primeiro semestre de 2026. As informações sobre o local de prova estão disponíveis exclusivamente na Área do Candidato, no site oficial do vestibular das Fatecs. Não haverá envio de convocação por e-mail ou correspondência.