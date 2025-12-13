Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado na madrugada de sexta-feira (12), em uma chácara localizada no bairro Vista Alegre, em Mirassol, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. O caso ocorreu durante um encontro de jovens no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem um disparo de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram o adolescente gravemente ferido dentro da residência. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, testemunhas informaram que um rapaz de 18 anos, que participava de uma sessão de tatuagem, estava com uma arma de fogo em mãos no momento do disparo. O tiro teria ocorrido quando a vítima entrou no cômodo de forma descontraída.