14 de dezembro de 2025
MIRASSOL

Adolescente morre após disparo de arma de fogo em chácara

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem de 17 anos foi atingido durante encontro entre amigos, que realizavam uma sessão de tatuagem no bairro Vista Alegre
Jovem de 17 anos foi atingido durante encontro entre amigos, que realizavam uma sessão de tatuagem no bairro Vista Alegre

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado na madrugada de sexta-feira (12), em uma chácara localizada no bairro Vista Alegre, em Mirassol, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. O caso ocorreu durante um encontro de jovens no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem um disparo de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram o adolescente gravemente ferido dentro da residência. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, testemunhas informaram que um rapaz de 18 anos, que participava de uma sessão de tatuagem, estava com uma arma de fogo em mãos no momento do disparo. O tiro teria ocorrido quando a vítima entrou no cômodo de forma descontraída.

Ainda segundo os relatos, não houve discussão ou desentendimento entre os envolvidos, e o disparo é tratado, inicialmente, como acidental. No imóvel, foram encontradas bebidas alcoólicas.

A chácara possui sistema de monitoramento apenas na área externa, incluindo a entrada e a região da piscina, sem câmeras nos cômodos internos. Após o ocorrido, o suspeito deixou o local e não havia sido localizado até a última atualização.

O caso foi registrado como homicídio e será apurado pela Polícia Civil.

