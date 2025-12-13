Araçatuba encerra 2025 com um balanço preocupante da dengue. De acordo com relatório oficial divulgado sexta-feira (12), o município registrou 10.626 casos da doença entre 1º de janeiro e 12 de dezembro, consolidando o ano como o de maior número de ocorrências desde 2011. A série histórica do levantamento teve início em 1998.

Apesar do volume elevado em 2025, o pior ano da história da cidade ainda segue sendo 2010, quando uma grande epidemia resultou em 11.509 casos confirmados. Ainda assim, os dados recentes reforçam a gravidade do cenário enfrentado neste ano, marcado por forte pressão sobre a rede de saúde.

Os números mostram que a dengue teve pico no início do ano. Janeiro registrou 5.207 casos, seguido por fevereiro, com 3.172 confirmações. Já neste final de ano, houve queda progressiva: novembro contabilizou 72 casos e dezembro, até o momento, apenas 14, indicando tendência de desaceleração da transmissão.