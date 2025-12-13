Araçatuba encerra 2025 com um balanço preocupante da dengue. De acordo com relatório oficial divulgado sexta-feira (12), o município registrou 10.626 casos da doença entre 1º de janeiro e 12 de dezembro, consolidando o ano como o de maior número de ocorrências desde 2011. A série histórica do levantamento teve início em 1998.
Apesar do volume elevado em 2025, o pior ano da história da cidade ainda segue sendo 2010, quando uma grande epidemia resultou em 11.509 casos confirmados. Ainda assim, os dados recentes reforçam a gravidade do cenário enfrentado neste ano, marcado por forte pressão sobre a rede de saúde.
Os números mostram que a dengue teve pico no início do ano. Janeiro registrou 5.207 casos, seguido por fevereiro, com 3.172 confirmações. Já neste final de ano, houve queda progressiva: novembro contabilizou 72 casos e dezembro, até o momento, apenas 14, indicando tendência de desaceleração da transmissão.
Mesmo com a redução recente, as autoridades alertam que os cuidados não podem ser relaxados. Ao longo de 2025, a cidade confirmou 11 óbitos em decorrência da doença. Em dezembro, até agora, não houve registro de mortes.
Na comparação com 2024, o avanço é expressivo. No fechamento do ano passado, Araçatuba havia registrado 3.030 casos de dengue. Em 2025, o total representa um aumento de aproximadamente 251%, evidenciando a intensidade da epidemia enfrentada pela cidade neste período.
Sintomas
A dengue pode se manifestar com febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele. Em casos mais graves, podem ocorrer sinais de alerta, como dor abdominal intensa, sangramentos e queda de pressão, exigindo atendimento médico imediato.
Cuidados e prevenção
A principal forma de combate à dengue é a eliminação do mosquito Aedes aegypti. A população deve evitar água parada em vasos, pneus, garrafas e calhas, manter caixas d’água bem vedadas e permitir a vistoria de agentes de saúde. O uso de repelentes e telas de proteção também ajuda a reduzir o risco de transmissão, especialmente em períodos mais quentes e chuvosos.
Dengue em Araçatuba em 2025
• Casos notificados: 33.929
Casos positivos: 10.626
Descartados: 23.268
Suspeitos: 35
• Óbitos: 11
Em investigação: 0
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.