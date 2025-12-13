Em decisão divulgada nesta sexta-feira (12), o juiz Adriano Pinto de Oliveira, da 3ª Vara Criminal de Araçatuba, indeferiu pedidos de diligências, perícias e quebra de sigilo bancário solicitados pelo Ministério Público no processo em que são réus Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior e outro. A decisão consta nos autos.

O pedido havia sido formulado pelo promotor Adelmo Pinho, que requereu novas medidas investigativas na ação que trata de crimes de trânsito. O magistrado, porém, rejeitou as solicitações ao afirmar que a fase investigatória foi encerrada com o recebimento da denúncia e que a ação penal já tramita em etapa judicial — sem possibilidade de retorno para diligências típicas do inquérito policial.

Em um dos trechos, o juiz registra: “Com a apresentação da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pelo Poder Judiciário, encerrou-se a fase de investigação e deu-se início à fase judicial (ação penal), de modo que, no entendimento deste juízo, as diligências não se mostram cabíveis nesta fase processual.”