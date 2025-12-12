O Mutirão Oftalmológico de Araçatuba chega à etapa final neste sábado (13), com a entrega gratuita de 145 óculos a estudantes do 1º ano da rede municipal. O evento será realizado às 9h, no Auditório Papa Francisco, no UniSALESIANO, marcando o encerramento de um trabalho que uniu voluntariado, iniciativa privada e instituições de ensino em uma mobilização inédita na cidade.

A ação avaliou 1.700 crianças e resultou em 310 consultas feitas por 13 oftalmologistas voluntários. O levantamento identificou desde dificuldades moderadas até casos graves de acuidade visual, alguns ultrapassando 12 graus. Para garantir a correção adequada, os óculos foram doados integralmente pelas Indústrias Perego, reforçando o caráter social do projeto.

Instituído pela Lei Municipal nº 8.887/2025, o mutirão foi executado sem uso de recursos públicos e contou com a participação direta do UniSALESIANO, profissionais voluntários e empresas parceiras.