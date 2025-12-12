O Mutirão Oftalmológico de Araçatuba chega à etapa final neste sábado (13), com a entrega gratuita de 145 óculos a estudantes do 1º ano da rede municipal. O evento será realizado às 9h, no Auditório Papa Francisco, no UniSALESIANO, marcando o encerramento de um trabalho que uniu voluntariado, iniciativa privada e instituições de ensino em uma mobilização inédita na cidade.
A ação avaliou 1.700 crianças e resultou em 310 consultas feitas por 13 oftalmologistas voluntários. O levantamento identificou desde dificuldades moderadas até casos graves de acuidade visual, alguns ultrapassando 12 graus. Para garantir a correção adequada, os óculos foram doados integralmente pelas Indústrias Perego, reforçando o caráter social do projeto.
Instituído pela Lei Municipal nº 8.887/2025, o mutirão foi executado sem uso de recursos públicos e contou com a participação direta do UniSALESIANO, profissionais voluntários e empresas parceiras.
Em entrevista à Folha da Região, o vereador Fernando Fabris (PL), idealizador do projeto, destacou que a iniciativa reflete o propósito de seu mandato. Segundo ele, “é o trabalho do vereador buscar parcerias e promover ações que melhorem a vida das pessoas. Ano que vem vamos aprimorar ainda mais, sempre com os pés no chão, para que seja possível um atendimento adequado e que de fato atenda os anseios dos atendidos.”
A cerimônia deste sábado simboliza não apenas a entrega dos óculos, mas a consolidação de uma política pública inovadora, construída por meio de colaboração entre diferentes setores e focada na saúde visual de crianças em fase crucial de aprendizagem.
Serviço
- Data: 13/12/2025 – sábado
- Horário: 9h00
- Local: Auditório Papa Francisco – UniSALESIANO
