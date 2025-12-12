13 de dezembro de 2025
TABELA DEFINIDA

AEA estreia fora de casa contra São-Carlense na A4 de 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Anderson Lira/Ag.Paulistão
Penapolense, outra equipe da região, também conheceu ordem dos confrontos na primeira fase do Paulista
Penapolense, outra equipe da região, também conheceu ordem dos confrontos na primeira fase do Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba conheceu seus primeiros advesários com a divulgação da tabela básica do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026, apresentada nessa quinta-feira (11) pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição está prevista para começar no fim de semana de 1º de fevereiro, com término da primeira fase em 4 de abril. A entidade ainda definirá, nas próximas semanas, a distribuição dos jogos com dias e horários.

Na primeira rodada, a equipe de Araçatuba jogará fora de casa contra o São-Carlense, em partida marcada para o dia 1º de fevereiro. Já na segunda rodada, o time recebe o Tanabi em casa, no estádio Ademar de Barros. Na terceira rodada, o time encara o Lemense novamente em casa.

Por sua vez, o Penapolense inicia sua campanha jogando em casa contra o Joseense, no estádio Tenente Carriço, também no dia 1º de fevereiro. Na segunda rodada, o time enfrenta o Comercial, em Ribeirão Preto. Na terceira rodada, o Penapolense terá mais um desafio fora de casa, contra o Tanabi.

Assim como nas últimas edições, o formato permanece o mesmo: 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando os oito melhores para as quartas de final. As fases decisivas - quartas, semifinal e final - continuam sendo disputadas em duelos de ida e volta, com vantagem para o time de melhor campanha, que decide em casa e joga por empate no agregado. Apenas os dois finalistas sobem para a Série A3, enquanto os dois últimos são rebaixados.

A edição de 2026 traz uma mudança relevante no regulamento: agora, cada equipe poderá relacionar até sete jogadores acima de 23 anos, ampliando o limite anterior, que era de cinco atletas.

Confira a tabela dos primeiros jogos da primeira fase

1ª rodada – 1º de fevereiro
Inter de Bebedouro x São Caetano
Barretos x Colorado Caieiras
Penapolense x Joseense
ECUS x Comercial
São-Carlense x Araçatuba
Jabaquara x Nacional
Tanabi x Lemense
VOCEM x Taquaritinga

2ª rodada – 8 de fevereiro
Araçatuba x Tanabi
Joseense x Inter de Bebedouro
Taquaritinga x ECUS
Colorado Caieiras x VOCEM
Comercial x Penapolense
Lemense x Barretos
Nacional x São-Carlense
São Caetano x Jabaquara

3ª rodada – 11 de fevereiro
Inter de Bebedouro x Colorado Caieiras
Araçatuba x Lemense
Barretos x VOCEM
Comercial x Taquaritinga
ECUS x São-Carlense
Jabaquara x Joseense
São Caetano x Nacional
Tanabi x Penapolense

