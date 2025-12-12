A Associação Esportiva Araçatuba conheceu seus primeiros advesários com a divulgação da tabela básica do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026, apresentada nessa quinta-feira (11) pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição está prevista para começar no fim de semana de 1º de fevereiro, com término da primeira fase em 4 de abril. A entidade ainda definirá, nas próximas semanas, a distribuição dos jogos com dias e horários.
Na primeira rodada, a equipe de Araçatuba jogará fora de casa contra o São-Carlense, em partida marcada para o dia 1º de fevereiro. Já na segunda rodada, o time recebe o Tanabi em casa, no estádio Ademar de Barros. Na terceira rodada, o time encara o Lemense novamente em casa.
Por sua vez, o Penapolense inicia sua campanha jogando em casa contra o Joseense, no estádio Tenente Carriço, também no dia 1º de fevereiro. Na segunda rodada, o time enfrenta o Comercial, em Ribeirão Preto. Na terceira rodada, o Penapolense terá mais um desafio fora de casa, contra o Tanabi.
Assim como nas últimas edições, o formato permanece o mesmo: 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando os oito melhores para as quartas de final. As fases decisivas - quartas, semifinal e final - continuam sendo disputadas em duelos de ida e volta, com vantagem para o time de melhor campanha, que decide em casa e joga por empate no agregado. Apenas os dois finalistas sobem para a Série A3, enquanto os dois últimos são rebaixados.
A edição de 2026 traz uma mudança relevante no regulamento: agora, cada equipe poderá relacionar até sete jogadores acima de 23 anos, ampliando o limite anterior, que era de cinco atletas.
Confira a tabela dos primeiros jogos da primeira fase
1ª rodada – 1º de fevereiro
Inter de Bebedouro x São Caetano
Barretos x Colorado Caieiras
Penapolense x Joseense
ECUS x Comercial
São-Carlense x Araçatuba
Jabaquara x Nacional
Tanabi x Lemense
VOCEM x Taquaritinga
2ª rodada – 8 de fevereiro
Araçatuba x Tanabi
Joseense x Inter de Bebedouro
Taquaritinga x ECUS
Colorado Caieiras x VOCEM
Comercial x Penapolense
Lemense x Barretos
Nacional x São-Carlense
São Caetano x Jabaquara
3ª rodada – 11 de fevereiro
Inter de Bebedouro x Colorado Caieiras
Araçatuba x Lemense
Barretos x VOCEM
Comercial x Taquaritinga
ECUS x São-Carlense
Jabaquara x Joseense
São Caetano x Nacional
Tanabi x Penapolense
