A Associação Esportiva Araçatuba conheceu seus primeiros advesários com a divulgação da tabela básica do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026, apresentada nessa quinta-feira (11) pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição está prevista para começar no fim de semana de 1º de fevereiro, com término da primeira fase em 4 de abril. A entidade ainda definirá, nas próximas semanas, a distribuição dos jogos com dias e horários.

Na primeira rodada, a equipe de Araçatuba jogará fora de casa contra o São-Carlense, em partida marcada para o dia 1º de fevereiro. Já na segunda rodada, o time recebe o Tanabi em casa, no estádio Ademar de Barros. Na terceira rodada, o time encara o Lemense novamente em casa.

Por sua vez, o Penapolense inicia sua campanha jogando em casa contra o Joseense, no estádio Tenente Carriço, também no dia 1º de fevereiro. Na segunda rodada, o time enfrenta o Comercial, em Ribeirão Preto. Na terceira rodada, o Penapolense terá mais um desafio fora de casa, contra o Tanabi.