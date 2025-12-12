A Câmara de Araçatuba vota nesta segunda-feira (15), às 19h, na 42ª sessão ordinária, o Projeto de Lei que cria o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos. A proposta, de autoria dos vereadores Damião Brito e Luís Boatto, é o principal item da pauta.
O texto estabelece normas para guarda responsável, cadastro obrigatório, controle populacional de cães e gatos, punições por maus-tratos e regras para criação, comercialização e adoção de animais. O projeto também regulamenta lares temporários, restringe exposições, define parâmetros sanitários e proíbe a circulação de veículos de tração animal na área urbana.
Outro tema relevante da sessão é o Projeto de Damião Brito, que trata da gestão integrada e eficiente das águas pluviais. A iniciativa prevê diretrizes técnicas e a adoção de soluções sustentáveis para drenagem urbana, além de medidas educativas e preventivas contra alagamentos.
Na sequência, os vereadores analisam o Projeto, do vereador Hideto Honda, que torna obrigatória a recomposição asfáltica integral após obras de concessionárias e empresas terceirizadas. O objetivo é evitar danos e remendos irregulares no pavimento das vias públicas.
A pauta ainda inclui propostas de denominação de ruas, a divulgação eletrônica de estoques de medicamentos, a criação de programa de estimulação cognitiva para idosos e a proibição do uso de recursos públicos em determinados eventos infantojuvenis. Também será votada a Moção, que manifesta apoio pela permanência do 2º sargento PM Ramos em Santo Antônio do Aracanguá.
A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Araçatuba.
