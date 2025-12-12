A Câmara de Araçatuba vota nesta segunda-feira (15), às 19h, na 42ª sessão ordinária, o Projeto de Lei que cria o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos. A proposta, de autoria dos vereadores Damião Brito e Luís Boatto, é o principal item da pauta.

O texto estabelece normas para guarda responsável, cadastro obrigatório, controle populacional de cães e gatos, punições por maus-tratos e regras para criação, comercialização e adoção de animais. O projeto também regulamenta lares temporários, restringe exposições, define parâmetros sanitários e proíbe a circulação de veículos de tração animal na área urbana.

Outro tema relevante da sessão é o Projeto de Damião Brito, que trata da gestão integrada e eficiente das águas pluviais. A iniciativa prevê diretrizes técnicas e a adoção de soluções sustentáveis para drenagem urbana, além de medidas educativas e preventivas contra alagamentos.