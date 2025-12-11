Um acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida no fim da tarde desta quinta-feira (11), no Centro de Birigui. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Governador Pedro de Toledo com a Rua Oswaldo Cruz, trecho de intenso fluxo de veículos.
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência com os cabos Ilan e Mauá, o acidente envolveu uma Honda Biz 125 vermelha e um Honda City prata. O motorista do carro seguia pela Avenida Pedro de Toledo, no sentido bairro?centro, enquanto a motociclista trafegava pela Rua Oswaldo Cruz, no sentido contrário, centro?bairro.
Por motivos ainda não esclarecidos, os dois veículos colidiram no cruzamento. A motociclista sofreu escoriações e dores nas costas e foi socorrida por populares antes da chegada da PM, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
Os policiais constataram que a documentação dos veículos e dos condutores estava regular. O local não apresentava irregularidades, e nenhum dano estrutural foi registrado.
A motocicleta foi entregue a um responsável presente na cena. A perícia chegou a ser requisitada, mas o delegado de Polícia determinou a dispensa do procedimento após análise preliminar da ocorrência.
