13 de dezembro de 2025
ARAÇATUBA

Dupla é detida após disparos e apreensão de arma e drogas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Polícia Militar encontrou revólver, munições e local usado para tráfico no bairro Beatriz
Polícia Militar encontrou revólver, munições e local usado para tráfico no bairro Beatriz

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (10), em Araçatuba, após equipes ouvirem disparos na via que liga os bairros São José e Porto Real. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um dos suspeitos com uma arma em mãos, realizando tiros. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois tentaram escapar e chegaram a jogar o revólver, mas foram detidos logo em seguida.

O armamento, um revólver calibre .32 com numeração raspada, foi recuperado com seis munições, sendo cinco deflagradas e uma intacta.

Durante a continuação da ocorrência, as equipes apuraram possíveis locais ligados aos suspeitos e localizaram uma residência desocupada no bairro Beatriz, apontada como ponto de venda de drogas e abrigo temporário. Dentro do imóvel, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, dinheiro, um aparelho celular, balança de precisão e munições.

A dupla foi encaminhada ao Distrito Policial e permaneceu presa.

