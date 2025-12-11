A Prefeitura de Araçatuba aumentou, no último trimestre, os gastos próprios para manter o abastecimento de medicamentos que deveriam ser entregues pelo Governo do Estado, por meio do programa Dose Certa. Atrasos na distribuição estadual e dificuldades relatadas por fornecedores têm afetado diretamente o atendimento à população.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que foram investidos R$ 430 mil na compra de medicamentos com recursos municipais no período, valor acima dos R$ 280,6 mil previstos para reforçar o estoque do Dose Certa, já que a remessa enviada não tem sido suficiente para atender toda a demanda.
Segundo a pasta, o desabastecimento ocorre principalmente por descumprimento de prazos por parte de fornecedores, motivado por falhas na produção ou falta de matéria-prima. Além disso, atrasos nos programas estaduais e federais, entre eles Dose Certa, Saúde da Mulher e Diabetes, agravaram o cenário.
O governo estadual informou, por meio de nota técnica, que a troca da empresa responsável pela logística de distribuição em São Paulo provocou atrasos generalizados. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, programas de várias áreas estão com entregas comprometidas, incluindo medicamentos de alto custo, oncológicos, insumos para doenças contagiosas e outras demandas estratégicas.
As queixas mais frequentes envolvem medicamentos de alto custo, cuja responsabilidade é do Ministério da Saúde. Esses itens não podem ser adquiridos pelos municípios. Já a falta de remédios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) tem ocorrido em períodos curtos, segundo a SMSA. Para minimizar impactos, a prefeitura tem realizado compras próprias para cobrir a ausência temporária de itens do componente básico.
A lista municipal de medicamentos essenciais conta com 332 itens. Atualmente, seis estão em falta tanto na Central de Abastecimento Farmacêutico quanto nas UBSs. Quatro deles pertencem ao Dose Certa e aguardam reposição estadual.
A prefeitura informou que os medicamentos já foram comprados, mas alguns fornecedores estão sendo penalizados por não cumprirem contrato.
Somente em 2025, 89 fornecedores foram notificados pelo município por atraso na entrega de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Desses, 21 receberam multas. O prazo para fornecimento é de 15 dias úteis após autorização.
Após vencido o prazo, as empresas são notificadas imediatamente. A maioria relata problemas junto aos fabricantes, propondo extensão de prazo ou troca de marca dos produtos. A SMSA avalia caso a caso. Quando não há condições de aceitar a proposta, a empresa é encaminhada para abertura de processo de penalização.
Além das multas, o município tem cancelado Atas de Registro de Preço e repassado o fornecimento ao segundo colocado nas licitações. Em algumas situações, houve necessidade de compra emergencial para evitar desabastecimento.
