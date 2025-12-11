A Prefeitura de Araçatuba aumentou, no último trimestre, os gastos próprios para manter o abastecimento de medicamentos que deveriam ser entregues pelo Governo do Estado, por meio do programa Dose Certa. Atrasos na distribuição estadual e dificuldades relatadas por fornecedores têm afetado diretamente o atendimento à população.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) mostram que foram investidos R$ 430 mil na compra de medicamentos com recursos municipais no período, valor acima dos R$ 280,6 mil previstos para reforçar o estoque do Dose Certa, já que a remessa enviada não tem sido suficiente para atender toda a demanda.

Segundo a pasta, o desabastecimento ocorre principalmente por descumprimento de prazos por parte de fornecedores, motivado por falhas na produção ou falta de matéria-prima. Além disso, atrasos nos programas estaduais e federais, entre eles Dose Certa, Saúde da Mulher e Diabetes, agravaram o cenário.