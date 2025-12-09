Um ataque violento registrado na manhã desta segunda-feira (8) terminou em tragédia no bairro Vista Verde, em Araçatuba.

Roberto Carlos da Silva, 54 anos, não resistiu aos ferimentos após ser brutalmente agredido com um pedaço de madeira e morreu horas depois na Santa Casa. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

A Polícia Militar prendeu o principal suspeito poucas horas após o crime. Durante a abordagem, o homem afirmou ter reagido por supostamente descobrir que a vítima teria se envolvido com sua companheira — versão que ainda será apurada pela Polícia Civil. A identidade do detido não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.