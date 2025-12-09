Um ataque violento registrado na manhã desta segunda-feira (8) terminou em tragédia no bairro Vista Verde, em Araçatuba.
Roberto Carlos da Silva, 54 anos, não resistiu aos ferimentos após ser brutalmente agredido com um pedaço de madeira e morreu horas depois na Santa Casa. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.
A Polícia Militar prendeu o principal suspeito poucas horas após o crime. Durante a abordagem, o homem afirmou ter reagido por supostamente descobrir que a vítima teria se envolvido com sua companheira — versão que ainda será apurada pela Polícia Civil. A identidade do detido não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.
A prisão ocorreu por volta das 16h em uma obra no bairro Pinheiros. Segundo a PM, o suspeito fugiu inicialmente para uma área de mata nos fundos do Vista Verde, região limítrofe com Birigui, onde mobilizou equipes terrestres e o helicóptero Águia durante toda a manhã e parte da tarde.
Roberto Carlos foi encontrado caído na calçada da rua Arlindo Squiçato, inconsciente e em estado gravíssimo, com um severo traumatismo craniano. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo encaminhado imediatamente à Santa Casa, mas não resistiu.
Imagens de câmeras instaladas na via registraram o momento em que o agressor acerta a vítima na cabeça com violência. Após o golpe, Roberto Carlos cai desacordado, enquanto o autor foge a pé. O caso foi registrado no plantão policial e está sob investigação.
