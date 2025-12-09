A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba informou que a rua Antônio Afonso de Toledo, no Jardim Sumaré, terá uma interdição temporária nesta quarta-feira (10). O bloqueio ocorrerá em frente ao número 874 para a realização de um evento beneficente que contará com a chegada do Papai Noel.

A expectativa é que o trecho permaneça fechado entre 18h e 20h. Durante o período, os motoristas podem utilizar como caminho alternativo a rua Dom Bosco, acessando posteriormente a rua Tancredo de Paiva Morel.

A pasta também comunicou que, entre os dias 10 e 21, a rua Andradina, no bairro Icaray, em frente ao Quarta Avenida, ficará interditada para a montagem da estrutura de uma cerimônia de formatura.