09 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Carro desgovernado atinge poste e quase atropela pedestre

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Acidente na rua Tupi deixou três veículos danificados
Acidente na rua Tupi deixou três veículos danificados

Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde dessa segunda-feira (8) na rua Tupi, em Birigui, próximo ao cruzamento com a rua Saudades. De acordo com informações iniciais, a motorista de um Toyota Corolla perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, atingindo em seguida dois veículos que estavam estacionados. Por pouco, um pedestre não foi atingido.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem caminhava pela calçada, nas proximidades do número 219, quando o Corolla ano 2023 surge descontrolado e se choca lateralmente contra um poste de concreto, levantando uma nuvem de poeira.

Logo após o impacto, o carro ainda atingiu com força um Ford Ka, que ficou totalmente destruído, e posteriormente bateu em um Chevrolet Cruze estacionado na via. Uma equipe de resgate foi acionada, mas não houve registro de feridos.

Segundo testemunhas, a condutora, uma mulher de aproximadamente 30 anos, deixou o local logo após o acidente. Ela teria entrado em uma residência na rua Tupi e saído pelos fundos, que dão acesso à avenida João Cernack.

A motorista já foi identificada, e o caso será investigado para esclarecer os motivos da fuga e definir as responsabilidades pelos prejuízos causados.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários