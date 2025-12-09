Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde dessa segunda-feira (8) na rua Tupi, em Birigui, próximo ao cruzamento com a rua Saudades. De acordo com informações iniciais, a motorista de um Toyota Corolla perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, atingindo em seguida dois veículos que estavam estacionados. Por pouco, um pedestre não foi atingido.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem caminhava pela calçada, nas proximidades do número 219, quando o Corolla ano 2023 surge descontrolado e se choca lateralmente contra um poste de concreto, levantando uma nuvem de poeira.

Logo após o impacto, o carro ainda atingiu com força um Ford Ka, que ficou totalmente destruído, e posteriormente bateu em um Chevrolet Cruze estacionado na via. Uma equipe de resgate foi acionada, mas não houve registro de feridos.