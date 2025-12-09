09 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RECURSOS

Birigui vota hoje orçamento de R$ 639 milhões para 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Sessão desta terça analisa distribuição dos recursos, com Saúde e Educação liderando os investimentos previstos
Sessão desta terça analisa distribuição dos recursos, com Saúde e Educação liderando os investimentos previstos

A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira, 9, às 19h, a 31ª sessão ordinária, que terá como principal pauta a votação do projeto que estima a receita e fixa a despesa de R$ 639.065.000,00 para 2026, valor referente ao orçamento da Administração Direta. O total consolidado do município, incluindo Biriguiprev e Fundação Municipal de Ensino, chega a R$ 767.171.000,00.

Além da análise da Lei Orçamentária Anual (LOA), os vereadores também apreciarão cerca de 32 itens adicionais, incluindo emendas impositivas, concessões de títulos honoríficos e votações relacionadas à Lei Orgânica.

Receita: impostos respondem por 25,33% do orçamento

Segundo o texto encaminhado pelo Executivo, a Administração Direta prevê arrecadar R$ 639.065.000,00, distribuídos da seguinte forma:

  • Impostos, taxas e contribuição de melhoria: R$ 161.893.000,00 (25,33%)
  • Contribuições: R$ 14.580.000,00 (2,28%)
  • Receita patrimonial: R$ 2.544.003,00 (0,40%)
  • Receita de serviços: R$ 52.035.000,00 (8,14%)
  • Transferências correntes: R$ 393.472.997,00 (61,57%)
  • Outras receitas correntes: R$ 4.635.000,00 (0,73%)
  • Receitas de capital: R$ 9.905.000,00 (1,55%)

A maior parte do orçamento depende das transferências do Estado e da União, como FPM, ICMS e repasses obrigatórios para saúde e educação.

A classificação institucional revela como os recursos serão aplicados entre as pastas municipais. Para 2026, a maior parte do orçamento será destinada aos serviços essenciais:

Top 5 — Maiores dotações do Orçamento 2026

  • Educação — R$ 194.198.000,00
  • Saúde — R$ 155.601.000,00
  • Serviços Públicos — R$ 36.399.000,00
  • Meio Ambiente — R$ 41.631.000,00
  • Assistência Social — R$ 25.210.000,00

Outras pastas relevantes incluem:

  • Planejamento e Finanças: R$ 52.878.000,00
  • Administração: R$ 15.854.000,00
  • Segurança Pública: R$ 16.618.000,00
  • Mobilidade Urbana: R$ 4.860.000,00
  • Esportes: R$ 4.030.000,00

A Câmara Municipal, por sua vez, dispõe de R$ 15 milhões.

O orçamento também inclui transferências intragovernamentais de:

  • R$ 34.845.000,00 para o Biriguiprev
  • R$ 2.500.000,00 para a Fateb

A votação da LOA é uma das mais relevantes do calendário legislativo, pois define como o governo municipal poderá investir e custear serviços públicos ao longo do ano seguinte.

Após a deliberação, o texto segue para sanção da prefeita Samanta Borini.

A sessão será transmitida pelos canais oficiais da Câmara.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários