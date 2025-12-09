A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira, 9, às 19h, a 31ª sessão ordinária, que terá como principal pauta a votação do projeto que estima a receita e fixa a despesa de R$ 639.065.000,00 para 2026, valor referente ao orçamento da Administração Direta. O total consolidado do município, incluindo Biriguiprev e Fundação Municipal de Ensino, chega a R$ 767.171.000,00.

Além da análise da Lei Orçamentária Anual (LOA), os vereadores também apreciarão cerca de 32 itens adicionais, incluindo emendas impositivas, concessões de títulos honoríficos e votações relacionadas à Lei Orgânica.

Receita: impostos respondem por 25,33% do orçamento

Segundo o texto encaminhado pelo Executivo, a Administração Direta prevê arrecadar R$ 639.065.000,00, distribuídos da seguinte forma: