Durante a 41ª Sessão Ordinária, a penúltima do ano, nesta segunda-feira, 8, a Câmara de Araçatuba derrubou o veto do prefeito Lucas Zanatta ao Projeto de Lei 111/2025, que institui o Programa Bolsa Trabalho Municipal.
A proposta — de iniciativa da presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos) — cria uma política socioassistencial voltada a gerar ocupação temporária, renda e capacitação para pessoas desempregadas no município.
O veto foi derrubado por ampla maioria. Votaram a favor do projeto e contra o veto: Damião Brito (Rede), Ícaro Morales (Cidadania), Gilberto Batata (PSD), Luciano Perdigão (PSD), Luís Boatto (Solidariedade), Carlinhos do 3º (Republicanos), Hideto Honda (PSD), Denilson Pichitelli (Republicanos), João Moreira (PP) e a presidente Edna Flor (Podemos).
Já os que defenderam a manutenção do veto foram: João Pedro Pugina (PL), Arlindo Araújo (Solidariedade), Rodrigo Atayde (PRTB) e o representante do Executivo, Fernando Fabris (PL).
A vereadora Sol do Autismo (PL) estava ausente do plenário no momento da votação, mas havia se posicionado favoravelmente ao projeto em sua tramitação anterior.
Por que o prefeito vetou?
Em sua justificativa, o prefeito Lucas Zanatta alegou que o texto seria inconstitucional por, segundo ele, criar despesa ao Município — o que configuraria competência exclusiva do Executivo. A Câmara, porém, entendeu que o projeto tem caráter socioassistencial, não cria cargos nem vínculo empregatício e está amparado pela legislação federal de assistência social.
O que é o Programa Bolsa Trabalho Municipal
O PL institui um programa de inclusão produtiva destinado a pessoas desempregadas, oferecendo:
- 100 vagas para participação;
- Bolsa de R$ 750 mensais por, no mínimo, nove meses;
- Cursos de capacitação e qualificação profissional;
- Atividades educativas sobre cidadania, empreendedorismo, economia criativa e circular;
- Jornada de 4 horas diárias, com um dia por semana dedicado exclusivamente à formação.
As capacitações poderão ocorrer em parceria com instituições educacionais e entidades do Sistema S, enquanto o Município definirá em quais serviços os participantes atuarão junto às secretarias.
Como o programa beneficia os munícipes
O Bolsa Trabalho Municipal tem potencial para:
- Gerar renda imediata a famílias em situação de desemprego;
- Ampliar a qualificação profissional, favorecendo a reinserção no mercado;
- Incentivar o empreendedorismo e a economia criativa;
- Reduzir vulnerabilidades sociais, incluindo situações de violência contra mulheres;
- Promover autonomia, já que o programa não cria vínculo empregatício e mantém caráter temporário e formativo.
A proposta está alinhada à LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e foi respaldada por decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem a legitimidade de programas municipais com o mesmo formato.
Próximos passos
Com a derrubada do veto, o projeto retorna ao Executivo. De acordo com a Lei Orgânica do Município e a Constituição, o prefeito tem 48 horas para promulgar a lei. Caso não o faça, a responsabilidade passa à presidente da Câmara, Edna Flor, que deverá promulgá-la em nome do Legislativo.
