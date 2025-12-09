09 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
100 VAGAS

Câmara derruba veto e garante Bolsa Trabalho em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vereadora e presidente do legislativo durante uso da tribuna contrariando o veto do Executivo ao projeto
Vereadora e presidente do legislativo durante uso da tribuna contrariando o veto do Executivo ao projeto

Durante a 41ª Sessão Ordinária, a penúltima do ano, nesta segunda-feira, 8, a Câmara de Araçatuba derrubou o veto do prefeito Lucas Zanatta ao Projeto de Lei 111/2025, que institui o Programa Bolsa Trabalho Municipal.

A proposta — de iniciativa da presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos) — cria uma política socioassistencial voltada a gerar ocupação temporária, renda e capacitação para pessoas desempregadas no município.

O veto foi derrubado por ampla maioria. Votaram a favor do projeto e contra o veto: Damião Brito (Rede), Ícaro Morales (Cidadania), Gilberto Batata (PSD), Luciano Perdigão (PSD), Luís Boatto (Solidariedade), Carlinhos do 3º (Republicanos), Hideto Honda (PSD), Denilson Pichitelli (Republicanos), João Moreira (PP) e a presidente Edna Flor (Podemos).

Já os que defenderam a manutenção do veto foram: João Pedro Pugina (PL), Arlindo Araújo (Solidariedade), Rodrigo Atayde (PRTB) e o representante do Executivo, Fernando Fabris (PL).

A vereadora Sol do Autismo (PL) estava ausente do plenário no momento da votação, mas havia se posicionado favoravelmente ao projeto em sua tramitação anterior.

Por que o prefeito vetou?

Em sua justificativa, o prefeito Lucas Zanatta alegou que o texto seria inconstitucional por, segundo ele, criar despesa ao Município — o que configuraria competência exclusiva do Executivo. A Câmara, porém, entendeu que o projeto tem caráter socioassistencial, não cria cargos nem vínculo empregatício e está amparado pela legislação federal de assistência social.

O que é o Programa Bolsa Trabalho Municipal

O PL institui um programa de inclusão produtiva destinado a pessoas desempregadas, oferecendo:

  • 100 vagas para participação;
  • Bolsa de R$ 750 mensais por, no mínimo, nove meses;
  • Cursos de capacitação e qualificação profissional;
  • Atividades educativas sobre cidadania, empreendedorismo, economia criativa e circular;
  • Jornada de 4 horas diárias, com um dia por semana dedicado exclusivamente à formação.

As capacitações poderão ocorrer em parceria com instituições educacionais e entidades do Sistema S, enquanto o Município definirá em quais serviços os participantes atuarão junto às secretarias.

Como o programa beneficia os munícipes

O Bolsa Trabalho Municipal tem potencial para:

  • Gerar renda imediata a famílias em situação de desemprego;
  • Ampliar a qualificação profissional, favorecendo a reinserção no mercado;
  • Incentivar o empreendedorismo e a economia criativa;
  • Reduzir vulnerabilidades sociais, incluindo situações de violência contra mulheres;
  • Promover autonomia, já que o programa não cria vínculo empregatício e mantém caráter temporário e formativo.

A proposta está alinhada à LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e foi respaldada por decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem a legitimidade de programas municipais com o mesmo formato.

Próximos passos

Com a derrubada do veto, o projeto retorna ao Executivo. De acordo com a Lei Orgânica do Município e a Constituição, o prefeito tem 48 horas para promulgar a lei. Caso não o faça, a responsabilidade passa à presidente da Câmara, Edna Flor, que deverá promulgá-la em nome do Legislativo.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários