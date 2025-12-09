Durante a 41ª Sessão Ordinária, a penúltima do ano, nesta segunda-feira, 8, a Câmara de Araçatuba derrubou o veto do prefeito Lucas Zanatta ao Projeto de Lei 111/2025, que institui o Programa Bolsa Trabalho Municipal.

A proposta — de iniciativa da presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos) — cria uma política socioassistencial voltada a gerar ocupação temporária, renda e capacitação para pessoas desempregadas no município.

O veto foi derrubado por ampla maioria. Votaram a favor do projeto e contra o veto: Damião Brito (Rede), Ícaro Morales (Cidadania), Gilberto Batata (PSD), Luciano Perdigão (PSD), Luís Boatto (Solidariedade), Carlinhos do 3º (Republicanos), Hideto Honda (PSD), Denilson Pichitelli (Republicanos), João Moreira (PP) e a presidente Edna Flor (Podemos).