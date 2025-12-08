Buritama passa a contar, a partir desta segunda-feira (8), com uma unidade do Poupatempo Móvel instalada na Praça Dom Lafaiete Libânio, no Centro, garantindo aos moradores acesso facilitado a serviços essenciais sem necessidade de deslocamento para outras cidades da região.

A carreta permanece na cidade até 13 de dezembro, com atendimento das 9h às 13h nos dias 8 e 13, e das 9h às 17h entre 9 e 12 de dezembro.

Com a chegada da estrutura itinerante, os moradores podem solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), acessar serviços digitais pelo portal Poupatempo SP.GOV.BR e utilizar totens de autoatendimento para emissão da Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e Atestado de Antecedentes Criminais.