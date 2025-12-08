Buritama passa a contar, a partir desta segunda-feira (8), com uma unidade do Poupatempo Móvel instalada na Praça Dom Lafaiete Libânio, no Centro, garantindo aos moradores acesso facilitado a serviços essenciais sem necessidade de deslocamento para outras cidades da região.
A carreta permanece na cidade até 13 de dezembro, com atendimento das 9h às 13h nos dias 8 e 13, e das 9h às 17h entre 9 e 12 de dezembro.
Com a chegada da estrutura itinerante, os moradores podem solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), acessar serviços digitais pelo portal Poupatempo SP.GOV.BR e utilizar totens de autoatendimento para emissão da Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e Atestado de Antecedentes Criminais.
A unidade também reúne serviços do Detran-SP, incluindo renovação da CNH, licenciamento de veículos e consulta de débitos, ampliando o alcance das soluções de Justiça, Cidadania e Mobilidade oferecidas pelo Governo do Estado.
A ação faz parte da estratégia estadual de aproximar serviços públicos das comunidades, especialmente de municípios do interior que dependem de deslocamentos para centros maiores. De acordo com o Governo de São Paulo, a carreta garante rapidez e atendimento completo em um único local, combinando suporte presencial e digital.
Além de Buritama, o Poupatempo Móvel também iniciou atendimento simultâneo em Piracaia, onde permanece de 8 a 16 de dezembro, instalado na Gruta Nossa Senhora Aparecida. Na cidade da região de Campinas, o horário é das 9h às 17h em dias úteis e das 9h às 13h no sábado (13).
Com a operação das unidades móveis, Buritama se destaca na região pela expansão de serviços públicos de forma ágil e descentralizada, fortalecendo o acesso da população a documentos e atendimentos essenciais.
