Um furto registrado na madrugada deste domingo (7) deixou um morador de Araçatuba no prejuízo após o uso indevido de seu cartão bancário. O boletim foi registrado no plantão policial pela vítima que relatou ter percebido, ao se aproximar de seu veículo pela manhã, que sua bolsa de documentos havia desaparecido.

Segundo o relato, a bolsa continha sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), duas carteiras de identidade — uma sua e outra de sua esposa — além de cartões bancários do Nubank e do Banco do Brasil. A vítima afirmou que não encontrou sinais de arrombamento no carro, o que indica que o furto pode ter ocorrido sem danos aparentes ao veículo.

Ao verificar as movimentações financeiras, José descobriu que o cartão do Banco do Brasil já havia sido utilizado para compras que totalizaram R$ 900, supostamente feitas por um indivíduo identificado como “Fernando”. O cartão do Nubank também foi levado, embora não haja registro de uso até o momento.