Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã deste domingo (7) no bairro Taane Andraus, em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar que terminou com a constatação de um mandado de recaptura em aberto. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil.

Segundo o registro, o 2º sargento PM Julioti e o soldado PM Douglas apresentaram no plantão policial um homem de 31 anos. Ele havia sido conduzido após suspeita de envolvimento em um furto minutos antes. Durante a elaboração do boletim relacionado ao crime, policiais civis identificaram que ele constava como procurado.

A consulta ao sistema apontou a existência de um mandado de recaptura/prisão pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande (MS), com validade até 19 de agosto de 2035. O documento descreve ordem de recaptura com tipificações previstas nos artigos 155 e 157 do Código Penal.