08 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TAANE ANDRAUS

Preso em Araçatuba homem de 31 anos procurado por furto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Abordagem policial revelou ordem de prisão expedida pela Justiça de MS
Abordagem policial revelou ordem de prisão expedida pela Justiça de MS

Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã deste domingo (7) no bairro Taane Andraus, em Araçatuba, durante uma ação da Polícia Militar que terminou com a constatação de um mandado de recaptura em aberto. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil.

Segundo o registro, o 2º sargento PM Julioti e o soldado PM Douglas apresentaram no plantão policial um homem de 31 anos. Ele havia sido conduzido após suspeita de envolvimento em um furto minutos antes. Durante a elaboração do boletim relacionado ao crime, policiais civis identificaram que ele constava como procurado.

A consulta ao sistema apontou a existência de um mandado de recaptura/prisão  pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande (MS), com validade até 19 de agosto de 2035. O documento descreve ordem de recaptura com tipificações previstas nos artigos 155 e 157 do Código Penal.

Após a confirmação da ordem judicial, Alexandre foi recolhido ao cárcere provisório e conduzido ao Instituto Médico Legal para exame cautelar, conforme o procedimento legal. Em seguida, ele foi transferido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários