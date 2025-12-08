A Prefeitura de Araçatuba revogou a qualificação de Organização Social de Saúde (OSS) da Sociedade de Caridade de Mar da Espanha - Santa Casa de Misericórdia, medida que impede a entidade de participar de futuras contratações na área da saúde do município. A decisão aparece em documento assinado pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, datado de 3 de dezembro e publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (5).

A Folha da Região entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, que explicou que a revogação foi tomada como prevenção de riscos ao interesse público e para garantir a lisura dos processos de qualificação e contratação na saúde. Segundo o município, há informações de que dirigentes da Mar da Espanha seriam os mesmos ligados à Organização Social Mahatma Gandhi, investigada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.

Outro fator mencionado pela administração é que o contrato anterior mantido com a organização passou a ser analisado pelo Gaeco desde setembro deste ano, o que reforçou a necessidade de cautela. Com a decisão, ficam suspensos todos os efeitos da qualificação, como celebração de contrato de gestão, repasse de recursos ou qualquer tipo de ajuste relacionado ao modelo de Organização Social de Saúde (OSS).