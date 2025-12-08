De acordo com previsão recente do IPMet-Unesp de Bauru, esta semana será marcada por variação de calor e chuvas na região, com destaques já na segunda-feira (8), quando a previsão indica precipitação da tarde até cerca de 10 mm em Araçatuba. A terça-feira (9) será o dia de maior instabilidade, há previsão de aproximadamente 50 mm de chuva e umidade relativa do ar alcançando 76%.

Entre sexta e domingo na cidade, espera-se nova sequência de chuvas ao longo dos três dias, com acumulados que podem ultrapassar 50 mm no total. Já quarta e quinta-feira devem ser mais estáveis, com tempo nublado, sem expectativa de chuva, mas com nebulosidade persistente.

No contexto mais amplo do estado, as projeções climáticas para dezembro indicam temperaturas tipicamente elevadas, com máximas em torno de 26°C e noites amenas, além de umidade alta.