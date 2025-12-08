08 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Semana será de fortes chuvas e alta umidade em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Folha da Região
IPMet da Unesp prevê semana com estabilidade, volumes elevados de chuva e pouco sol
IPMet da Unesp prevê semana com estabilidade, volumes elevados de chuva e pouco sol

De acordo com previsão recente do IPMet-Unesp de Bauru, esta semana será marcada por variação de calor e chuvas na região, com destaques já na segunda-feira (8), quando a previsão indica precipitação da tarde até cerca de 10 mm em Araçatuba. A terça-feira (9) será o dia de maior instabilidade, há previsão de aproximadamente 50 mm de chuva e umidade relativa do ar alcançando 76%.

Entre sexta e domingo na cidade, espera-se nova sequência de chuvas ao longo dos três dias, com acumulados que podem ultrapassar 50 mm no total. Já quarta e quinta-feira devem ser mais estáveis, com tempo nublado, sem expectativa de chuva, mas com nebulosidade persistente.

No contexto mais amplo do estado, as projeções climáticas para dezembro indicam temperaturas tipicamente elevadas, com máximas em torno de 26°C e noites amenas, além de umidade alta.

