O Plenário da Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, por 13 votos favoráveis, o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) no município. O objetivo da proposta é permitir a regularização de débitos tributários com a Prefeitura, sejam eles inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, com vencimento até 31 de dezembro de 2024. A aprovação foi acompanhada de duas emendas, que ampliaram o número de parcelas e prorrogaram o prazo para adesão ao programa.

Contribuintes ou empresas que optarem pelo pagamento à vista até o dia 29 deste mês poderão obter uma anistia de 100% sobre as multas e juros moratórios. Já aqueles que escolherem o parcelamento terão a possibilidade de regularizar suas pendências em até 12 vezes, com um desconto de 70% sobre as multas e juros.

Além do Refis, outros dois projetos também foram aprovados, incluindo um que oferece 10% de desconto no pagamento do IPTU de 2026 para contribuintes em dia com a Prefeitura. A medida também beneficia proprietários de imóveis sem débitos pendentes e aqueles que mantêm seus parcelamentos atualizados, conforme o Código Tributário Municipal.