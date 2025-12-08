08 de dezembro de 2025
AÇÃO DA PM

Procurado por roubo é detido após invadir casa em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar deteve, na madrugada deste domingo (7), um homem acusado de furtar uma bolsa dentro de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. O suspeito havia invadido o imóvel e fugido logo em seguida.

Após patrulhamento e buscas pela região, os policiais encontraram o indivíduo escondido no quintal de uma casa próxima. Com ele estavam os objetos levados da vítima.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, a equipe constatou que o homem era procurado pela Justiça por um crime de roubo cometido em outro estado. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso, à disposição das autoridades.

