A programação de aniversário pelos 117 anos de Araçatuba ganhou novos sabores e tradições neste domingo (7), com a abertura da terceira semana de festividades marcada pela tradicional Queima do Alho. Realizado no Ponto do Peão, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, o evento reuniu famílias, visitantes e admiradores da cultura caipira em um encontro que reforçou o vínculo da cidade com suas raízes.
Promovida pelo Centro de Tradições Culturais, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a Queima do Alho manteve seu caráter solidário: a entrada foi trocada por um litro de leite, doado ao Asilo São Vicente de Paulo. Um gesto simples, mas que deu ainda mais sentido ao espírito comunitário da celebração.
Tradição que resiste
Reconhecida como Patrimônio Imaterial do Município, a Queima do Alho preserva hábitos das antigas comitivas de peões e reforça elementos que marcam a identidade cultural de Araçatuba e região. Durante toda a manhã, o recinto foi tomado pelos aromas do arroz carreteiro, feijão tropeiro e farofa preparados pela comitiva, em uma experiência que encantou moradores e visitantes.
A trilha sonora ficou por conta de apresentações de catira, moda de viola e outras expressões típicas, além dos shows de Du Viola, Billy Branco e artistas locais, que conduziram o público por um mergulho na cultura raiz. O evento também prestou homenagens a pessoas que atuam na preservação das tradições caipiras.
Cultura valorizada
O Centro de Tradições Culturais de Araçatuba, responsável pela realização, integra outras iniciativas de destaque, como o Grupo de Catira Araçatuba, o Ponto de Cultura, o projeto Raízes do Saber e o premiado Folclorear. Para o presidente da entidade, Fabrício Castilho, participar oficialmente da programação de aniversário fortalece o trabalho desenvolvido ao longo dos anos.
“Estar na agenda dos 117 anos de Araçatuba com a Queima do Alho é reafirmar nosso compromisso com as tradições que moldam a história e a identidade cultural da cidade”, destacou.
Programação da semana
A terceira semana de comemorações segue com atividades que ampliam o alcance cultural do aniversário. Na quinta-feira (11), o Teatro Castro Alves recebe o espetáculo Arte do Ilusionismo, apresentado pelo Sesc Birigui, das 20h às 21h.
No sábado (13), o Recinto de Exposições volta a ser palco de festividades com o Festival Comida de Boteco, que começa às 11h e contará com atrações gastronômicas ao longo do dia, encerrando com show do grupo Demônios da Garoa.
Para fechar a semana, no domingo (14), o projeto Sesc na Praça levará oficinas e atividades culturais ao Caic São José, das 16h às 20h, também sob coordenação do Sesc Birigui.
A cada nova ação, Araçatuba reafirma seu compromisso em celebrar não apenas sua história, mas também a diversidade cultural que acompanha seus 117 anos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.