A programação de aniversário pelos 117 anos de Araçatuba ganhou novos sabores e tradições neste domingo (7), com a abertura da terceira semana de festividades marcada pela tradicional Queima do Alho. Realizado no Ponto do Peão, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, o evento reuniu famílias, visitantes e admiradores da cultura caipira em um encontro que reforçou o vínculo da cidade com suas raízes.

Promovida pelo Centro de Tradições Culturais, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a Queima do Alho manteve seu caráter solidário: a entrada foi trocada por um litro de leite, doado ao Asilo São Vicente de Paulo. Um gesto simples, mas que deu ainda mais sentido ao espírito comunitário da celebração.

Tradição que resiste

Reconhecida como Patrimônio Imaterial do Município, a Queima do Alho preserva hábitos das antigas comitivas de peões e reforça elementos que marcam a identidade cultural de Araçatuba e região. Durante toda a manhã, o recinto foi tomado pelos aromas do arroz carreteiro, feijão tropeiro e farofa preparados pela comitiva, em uma experiência que encantou moradores e visitantes.