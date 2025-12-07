O Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado recebeu, neste sábado (6), um público histórico para a primeira edição do FÉstival, evento que integrou as comemorações pelos 117 anos de Araçatuba. Mesmo sob forte calor, milhares de pessoas acompanharam mais de oito horas de música e atividades que transformaram o espaço em um grande encontro de celebração e fé.

Com entrada gratuita, o festival atraiu famílias de toda a região e se firmou como um dos maiores eventos de música cristã já realizados na cidade. O clima acolhedor, marcado pela convivência entre gerações, somou-se a uma programação inclusiva, com áreas adaptadas para PCDs, idosos, espaço sensorial para pessoas com autismo, praça de alimentação preparada para o grande fluxo e estacionamento exclusivo.

Programação e momentos marcantes

As atividades começaram às 16h, no Espaço Interativo “Vivência Cristã”, que levou brincadeiras, infláveis, pintura facial e dinâmicas educativas para crianças e jovens.