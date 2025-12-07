O Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado recebeu, neste sábado (6), um público histórico para a primeira edição do FÉstival, evento que integrou as comemorações pelos 117 anos de Araçatuba. Mesmo sob forte calor, milhares de pessoas acompanharam mais de oito horas de música e atividades que transformaram o espaço em um grande encontro de celebração e fé.
Com entrada gratuita, o festival atraiu famílias de toda a região e se firmou como um dos maiores eventos de música cristã já realizados na cidade. O clima acolhedor, marcado pela convivência entre gerações, somou-se a uma programação inclusiva, com áreas adaptadas para PCDs, idosos, espaço sensorial para pessoas com autismo, praça de alimentação preparada para o grande fluxo e estacionamento exclusivo.
Programação e momentos marcantes
As atividades começaram às 16h, no Espaço Interativo “Vivência Cristã”, que levou brincadeiras, infláveis, pintura facial e dinâmicas educativas para crianças e jovens.
No palco principal, quem abriu a noite foi a banda Ágape Music, trazendo um repertório que uniu diferentes gerações. Na sequência, Som da Casa e AC Music mantiveram a animação e ampliaram a energia do público.
A noite ganhou contornos emocionantes às 21h, quando Nívea Soares apresentou seus sucessos, criando um momento de profunda comoção coletiva. Às 22h30, o Diante do Trono encerrou o evento com um grande coro que tomou conta do recinto até o final da apresentação.
Presença de autoridades
A abertura oficial contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, da primeira-dama Priscila Zanatta, da vice-prefeita Nice Zucon e da secretária municipal de Cultura, Vanessa Manarelli. Também participaram representantes do Fundo Social e vereadores do município.
Durante a celebração, o prefeito destacou o simbolismo da data e a força da participação popular.
“Araçatuba vive sua fé de forma intensa e coletiva. Ver o recinto tomado, mesmo com o calor, demonstra a união do nosso povo. O FÉstival se torna um presente especial nos 117 anos da cidade”, afirmou.
A secretária Vanessa Manarelli ressaltou a parceria com o Governo do Estado e o impacto do festival.
“Receber o FÉstival reforça o protagonismo cultural de Araçatuba e coloca nossa cidade em destaque no interior paulista, aproximando grandes atrações dos nossos talentos locais”, disse.
Além das apresentações, o público aproveitou feira de artesanato, praça de alimentação coordenada por entidades e diversas atividades infantis.
Histórico e edição local
Criado em 2023 no Memorial da América Latina, o FÉstival já passou por Santa Bárbara d’Oeste, Tambaú e Sorocaba antes de chegar a Araçatuba. A edição integrou a programação de aniversário da cidade, celebrada em 2 de dezembro.
O evento é promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Secretaria Municipal de Cultura e produção da APAA, consolidando Araçatuba no circuito das grandes celebrações culturais do Estado.
