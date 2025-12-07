O novo semáforo com abotoeira instalado na Rua Carlos Pereira da Silva, em frente ao Shopping Praça Nova Araçatuba, entra em operação às 16h desta segunda-feira (8). A implantação foi realizada pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, com a conexão de energia concluída no domingo (7) pela CFFL.

O equipamento foi projetado para garantir travessia mais segura aos pedestres. O sistema funciona sob demanda: o sinal só fecha para os veículos quando o pedestre pressiona o botão, interrompendo o fluxo por alguns segundos até que a passagem seja concluída. Em seguida, o semáforo retorna ao verde para o trânsito.

Com o aumento do movimento na região durante o período de compras de fim de ano, o reforço na sinalização se torna essencial para reduzir riscos e organizar o tráfego. Nos primeiros dias de funcionamento, agentes de trânsito estarão no local para orientar o público e, se necessário, ajustar os tempos do dispositivo.