A GS Inima Samar vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (8), mais um ponto da Avenida Odorindo Perenha, ampliando para quatro o número de quadras em obras no sentido centro–bairro, entre as ruas Manoel Balthazar Sobrinho e Avenida Umuarama.

O avanço sinaliza que a intervenção se aproxima da fase final da construção da nova rede coletora de esgoto que atenderá a região leste de Araçatuba.

Com a mudança, o tráfego permanece liberado para quem segue rumo à Zona Leste desde a rotatória da Avenida Waldir Felizola de Moraes até a Rua Manoel Balthazar Sobrinho. A partir daí, o desvio orienta os motoristas a acessar a própria Manoel Balthazar Sobrinho, seguir pela Rua Dirceu Gonçalves dos Santos e, então, alcançar a Avenida Umuarama para retornar à Odorindo Perenha.