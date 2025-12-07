A GS Inima Samar vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (8), mais um ponto da Avenida Odorindo Perenha, ampliando para quatro o número de quadras em obras no sentido centro–bairro, entre as ruas Manoel Balthazar Sobrinho e Avenida Umuarama.
O avanço sinaliza que a intervenção se aproxima da fase final da construção da nova rede coletora de esgoto que atenderá a região leste de Araçatuba.
Com a mudança, o tráfego permanece liberado para quem segue rumo à Zona Leste desde a rotatória da Avenida Waldir Felizola de Moraes até a Rua Manoel Balthazar Sobrinho. A partir daí, o desvio orienta os motoristas a acessar a própria Manoel Balthazar Sobrinho, seguir pela Rua Dirceu Gonçalves dos Santos e, então, alcançar a Avenida Umuarama para retornar à Odorindo Perenha.
A obra prevê a implantação de 857 metros de tubulação com diâmetro de 300 mm, substituindo a rede atual, de 150 mm. Só na Odorindo Perenha, 533 metros já estão sendo assentados no trecho centro–bairro. A ampliação vai fortalecer o sistema de esgotamento sanitário e acompanhar o crescimento acelerado da zona leste.
Também fazem parte do projeto melhorias na Avenida Umuarama, onde 100 metros de rede serão substituídos para eliminar pontos recorrentes de extravasamento.
