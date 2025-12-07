07 de dezembro de 2025
DESCONTROLE

Mulher é presa após incêndio em apartamento de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Discussão termina em incêndio e mulher é detida após ação dos Bombeiros em Araçatuba
Discussão termina em incêndio e mulher é detida após ação dos Bombeiros em Araçatuba

Uma mulher foi detida na noite deste sábado (6) após um incêndio atingir um apartamento situado em um condomínio na Rua Conde Zepelin, no bairro Abílio Mendes, em Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar, o marido relatou que, após um desentendimento com a companheira, decidiu sair do imóvel por alguns minutos. Ao retornar, percebeu a fumaça tomando conta do apartamento e tentou conter as chamas com o extintor do local, mas não teve sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio. Nenhum dos moradores ficou ferido.

A mulher foi encontrada no pátio do condomínio e encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

