A Câmara Municipal de Araçatuba vota nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, durante a 41ª sessão ordinária — a penúltima do ano — o Projeto de Lei n.º 200/2025, que autoriza a Prefeitura a conceder subvenção econômica à empresa Transportes Urbanos Araçatuba Ltda. (TUA).
O documento, enviado pelo Executivo e assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, aponta risco real de paralisação do serviço caso o repasse não seja aprovado.
O texto afirma que o auxílio “destina-se ao atendimento de relevante interesse público, com a adoção de medidas extraordinárias para manutenção da continuidade de um serviço essencial”. Segundo o projeto, a situação atual do sistema é considerada de “insubsistência diante do cenário econômico e de demanda de passageiros”.
Repasse pode chegar a R$ 500 mil por mês
O PL estabelece que a subvenção será de até R$ 500 mil mensais em 2026, valor que será corrigido pela inflação em 2027 e mantido até julho de 2028. O repasse terá como finalidade cobrir despesas de custeio da empresa, incluindo combustíveis, manutenção, pneus, peças, seguros, encargos sociais e tributos. O texto ressalta que os recursos “não poderão ser utilizados em investimentos”.
O projeto determina ainda que a TUA deverá prestar contas mensalmente, apresentar certidões negativas e devolver valores caso haja superávit ou identificação de gastos irregulares. O documento enfatiza: “A ausência ou inadequação de prestação de contas ensejará a devolução integral da parcela repassada”.
Risco de paralisação e tarifa congelada
Na justificativa encaminhada à Câmara, o prefeito afirma que a empresa opera com déficit financeiro, provocado pelo “elevado aumento de despesas operacionais e de manutenção da frota, incluindo combustíveis, peças e outros equipamentos de reposição”.
O documento reforça que qualquer reajuste tarifário não é considerado viável, pois seria incompatível com “a realidade da população que se utiliza deste serviço”.
Por isso, o Executivo defende que a subvenção é a única alternativa para evitar o colapso do sistema e garantir um direito essencial: “o transporte público é direito fundamental e serviço público essencial, conforme a Constituição”.
Clima de expectativa
A votação desta segunda-feira deve atrair atenção de usuários do transporte coletivo e de entidades interessadas no tema, já que o projeto interfere diretamente na continuidade dos serviços e no futuro da tarifa.
Se aprovado, o PL permitirá que a Prefeitura faça os repasses imediatamente após a publicação da lei. Caso seja rejeitado, o próprio Executivo alerta para “riscos de paralisação do serviço”.
