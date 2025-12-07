A Câmara Municipal de Araçatuba vota nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, durante a 41ª sessão ordinária — a penúltima do ano — o Projeto de Lei n.º 200/2025, que autoriza a Prefeitura a conceder subvenção econômica à empresa Transportes Urbanos Araçatuba Ltda. (TUA).

O documento, enviado pelo Executivo e assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, aponta risco real de paralisação do serviço caso o repasse não seja aprovado.

O texto afirma que o auxílio “destina-se ao atendimento de relevante interesse público, com a adoção de medidas extraordinárias para manutenção da continuidade de um serviço essencial”. Segundo o projeto, a situação atual do sistema é considerada de “insubsistência diante do cenário econômico e de demanda de passageiros”.

Repasse pode chegar a R$ 500 mil por mês