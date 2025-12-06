O Centro de Tradições Culturais de Araçatuba promove neste domingo (7) mais uma edição da tradicional Queima do Alho, evento reconhecido como Patrimônio Imaterial do Município. A iniciativa destaca a identidade caipira e valoriza costumes que moldaram a história do Noroeste Paulista.

A programação será realizada no Ponto do Peão, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. Para participar, os visitantes devem doar um litro de leite, que será destinado ao Asilo São Vicente de Paulo — gesto que reafirma o caráter solidário que acompanha as manifestações culturais promovidas pela instituição.

Além da culinária típica, com pratos como arroz carreteiro, feijão tropeiro e salada, o público poderá assistir a apresentações de catira, moda de viola e outras expressões da cultura raiz, fortalecendo o sentimento de pertencimento às tradições regionais.