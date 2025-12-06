O Centro de Tradições Culturais de Araçatuba promove neste domingo (7) mais uma edição da tradicional Queima do Alho, evento reconhecido como Patrimônio Imaterial do Município. A iniciativa destaca a identidade caipira e valoriza costumes que moldaram a história do Noroeste Paulista.
A programação será realizada no Ponto do Peão, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. Para participar, os visitantes devem doar um litro de leite, que será destinado ao Asilo São Vicente de Paulo — gesto que reafirma o caráter solidário que acompanha as manifestações culturais promovidas pela instituição.
Além da culinária típica, com pratos como arroz carreteiro, feijão tropeiro e salada, o público poderá assistir a apresentações de catira, moda de viola e outras expressões da cultura raiz, fortalecendo o sentimento de pertencimento às tradições regionais.
O encontro também contará com homenagens a figuras que se destacam na preservação da cultura caipira, reconhecendo aqueles que mantêm vivos os saberes e as memórias do território.
Integrando as ações permanentes do Centro de Tradições Culturais, a Queima do Alho reforça o compromisso da entidade em preservar e difundir o patrimônio imaterial que define a identidade local.
Serviço
- Queima do Alho – Centro de Tradições Culturais de Araçatuba
- Data: 07/12 (domingo)
- Horário: das 11h às 13h
- Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado – Ponto do Peão (Portão 11)
