Um jovem de 25 anos foi detido na sexta-feira (5) após uma ação policial que resultou na apreensão de drogas e uma arma de fogo no bairro Palmeiras, em Araçatuba.
A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando que o proprietário de uma barbearia estaria utilizando o estabelecimento para o tráfico de drogas.
Ao chegar à Rua Ari Barroso, a equipe policial encontrou o suspeito sentado na calçada. Ele foi informado sobre a denúncia, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico. Durante a busca no interior da barbearia, os policiais localizaram uma porção de maconha escondida no cesto de lixo.
A vistoria seguiu para a parte superior do imóvel, onde o suspeito reside, mas nada de irregular foi encontrado. No entanto, na garagem, ao lado de uma motocicleta, a equipe encontrou uma mochila contendo uma grande quantidade de maconha, embalagens para fracionamento da droga, uma balança de precisão e um revólver calibre .38 carregado.
Diante das evidências, o suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão confirmada pela autoridade de plantão. Ele permanece detido à disposição da Justiça.
