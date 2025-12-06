Um jovem de 25 anos foi detido na sexta-feira (5) após uma ação policial que resultou na apreensão de drogas e uma arma de fogo no bairro Palmeiras, em Araçatuba.

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando que o proprietário de uma barbearia estaria utilizando o estabelecimento para o tráfico de drogas.

Ao chegar à Rua Ari Barroso, a equipe policial encontrou o suspeito sentado na calçada. Ele foi informado sobre a denúncia, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico. Durante a busca no interior da barbearia, os policiais localizaram uma porção de maconha escondida no cesto de lixo.