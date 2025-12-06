06 de dezembro de 2025
ARAÇATUBA

Jovem de 25 anos é detido por tráfico de drogas e porte de arma

Por Guilherme Renan | da Redação
Barbearia é alvo de denúncia, e abordagem policial resulta na apreensão de drogas e arma em Araçatuba
Barbearia é alvo de denúncia, e abordagem policial resulta na apreensão de drogas e arma em Araçatuba

Um jovem de 25 anos foi detido na sexta-feira (5) após uma ação policial que resultou na apreensão de drogas e uma arma de fogo no bairro Palmeiras, em Araçatuba.

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando que o proprietário de uma barbearia estaria utilizando o estabelecimento para o tráfico de drogas.

Ao chegar à Rua Ari Barroso, a equipe policial encontrou o suspeito sentado na calçada. Ele foi informado sobre a denúncia, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico. Durante a busca no interior da barbearia, os policiais localizaram uma porção de maconha escondida no cesto de lixo.

A vistoria seguiu para a parte superior do imóvel, onde o suspeito reside, mas nada de irregular foi encontrado. No entanto, na garagem, ao lado de uma motocicleta, a equipe encontrou uma mochila contendo uma grande quantidade de maconha, embalagens para fracionamento da droga, uma balança de precisão e um revólver calibre .38 carregado.

Diante das evidências, o suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão confirmada pela autoridade de plantão. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

