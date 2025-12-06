06 de dezembro de 2025
DROGAS

Traficante engole 90 cápsulas e é preso após 60 horas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem é detido em Araçatuba após mais de 60 horas de procedimentos médicos para expelir cápsulas de droga ingeridas antes da viagem
Homem é detido em Araçatuba após mais de 60 horas de procedimentos médicos para expelir cápsulas de droga ingeridas antes da viagem

Um passageiro de 32 anos foi preso após ser flagrado transportando drogas dentro do estômago em um ônibus abordado pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na manhã de 3 de dezembro, durante a Operação Impacto. A abordagem ocorreu por volta das 8h50, no km 527 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

Segundo informações da equipe, o homem ocupava a poltrona 12 e demonstrou intenso nervosismo ao perceber a fiscalização. Na vistoria, os policiais encontraram em uma sacola diversas cápsulas contendo “dry” e “meleca de maconha”. De acordo com o registro, o material havia sido engolido e expelido pelo suspeito durante a viagem.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba, onde exames de raio-x revelaram que ainda havia mais cápsulas em seu estômago. O processo de eliminação do material durou cerca de 60 horas, totalizando 90 invólucros, que somaram 0,992 kg de drogas.

Morador de Araguari (MG), o suspeito possui antecedentes por lesão corporal, tráfico de drogas, porte ilegal de arma branca e furto. Após a conclusão dos exames e a total recuperação das cápsulas, a ocorrência foi apresentada à Polícia Federal de Araçatuba na manhã do dia 5 de dezembro. O flagrante por tráfico internacional de drogas foi oficializado, e o detido permanece à disposição da Justiça.

