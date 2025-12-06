Um passageiro de 32 anos foi preso após ser flagrado transportando drogas dentro do estômago em um ônibus abordado pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na manhã de 3 de dezembro, durante a Operação Impacto. A abordagem ocorreu por volta das 8h50, no km 527 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

Segundo informações da equipe, o homem ocupava a poltrona 12 e demonstrou intenso nervosismo ao perceber a fiscalização. Na vistoria, os policiais encontraram em uma sacola diversas cápsulas contendo “dry” e “meleca de maconha”. De acordo com o registro, o material havia sido engolido e expelido pelo suspeito durante a viagem.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba, onde exames de raio-x revelaram que ainda havia mais cápsulas em seu estômago. O processo de eliminação do material durou cerca de 60 horas, totalizando 90 invólucros, que somaram 0,992 kg de drogas.