06 de dezembro de 2025
BURITAMA

Ex ameaça casal com faca e é preso por descumprir medida

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Homem é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em Buritama
Homem é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em Buritama

Uma ocorrência de ameaça e descumprimento de medida protetiva mobilizou equipes de segurança na manhã deste sábado (7), na Avenida Frei Marcelo Manília, em Buritama.

Segundo o registro policial, uma mulher entrou em contato com a polícia, informando que seu ex-companheiro havia invadido um comércio e feito ameaças com uma faca.

A vítima relatou que estava no estabelecimento acompanhada de seu atual esposo quando o agressor entrou no local, empunhando uma faca de grande porte, e proferiu ameaças, dizendo que ambos “iriam morrer”. Ela também informou que já possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro.

Com base nas informações, as equipes seguiram até a residência do suspeito, onde ele foi encontrado sentado em um sofá. Próximo a ele estava uma faca. Após uma abordagem verbal, os policiais realizaram a busca pessoal e algemaram o indivíduo.

A prisão foi confirmada pela autoridade policial, que registrou o boletim de ocorrência por ameaça e descumprimento de medida protetiva. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

