Uma ocorrência de ameaça e descumprimento de medida protetiva mobilizou equipes de segurança na manhã deste sábado (7), na Avenida Frei Marcelo Manília, em Buritama.

Segundo o registro policial, uma mulher entrou em contato com a polícia, informando que seu ex-companheiro havia invadido um comércio e feito ameaças com uma faca.

A vítima relatou que estava no estabelecimento acompanhada de seu atual esposo quando o agressor entrou no local, empunhando uma faca de grande porte, e proferiu ameaças, dizendo que ambos “iriam morrer”. Ela também informou que já possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro.