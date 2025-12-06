Uma ocorrência de ameaça e descumprimento de medida protetiva mobilizou equipes de segurança na manhã deste sábado (7), na Avenida Frei Marcelo Manília, em Buritama.
Segundo o registro policial, uma mulher entrou em contato com a polícia, informando que seu ex-companheiro havia invadido um comércio e feito ameaças com uma faca.
A vítima relatou que estava no estabelecimento acompanhada de seu atual esposo quando o agressor entrou no local, empunhando uma faca de grande porte, e proferiu ameaças, dizendo que ambos “iriam morrer”. Ela também informou que já possuía uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro.
Com base nas informações, as equipes seguiram até a residência do suspeito, onde ele foi encontrado sentado em um sofá. Próximo a ele estava uma faca. Após uma abordagem verbal, os policiais realizaram a busca pessoal e algemaram o indivíduo.
A prisão foi confirmada pela autoridade policial, que registrou o boletim de ocorrência por ameaça e descumprimento de medida protetiva. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.