ARAÇATUBA

Mulher é esfaqueada pelo enteado em tentativa de feminicídio

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
CPJ de Araçatuba, onde o caso foi registrado; investigação segue com análise de celulares, tablet e arma usada no ataque
CPJ de Araçatuba, onde o caso foi registrado; investigação segue com análise de celulares, tablet e arma usada no ataque

Uma mulher de 56 anos foi gravemente ferida após ser esfaqueada pelo filho da companheira dela, um jovem de 26 anos, na noite desta sexta-feira (5), no bairro Boa Vista, em Araçatuba. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio com possível motivação homofóbica. O agressor foi preso logo após o ataque.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência em uma residência da Rua Paraíso. Ao chegar, encontrou o suspeito ao lado da mãe. Ela relatou que o filho não aceitava o relacionamento da vítima com sua companheira e, em um surto de descontrole, invadiu o quarto já armado com uma faca e desferiu os golpes.

A vítima foi encontrada deitada na cama, consciente e com duas perfurações nas costas. Aos policiais, ela confirmou que foi atacada pelo enteado. O Samu realizou o atendimento inicial e a encaminhou ao Pronto-Socorro da Santa Casa. Nossa equipe não conseguiu novas informações sobre o estado de saúde da vítima devido ao fim de semana e à indisponibilidade de atendimento da unidade hospitalar para a imprensa nesses dias.

O agressor assumiu a autoria do crime, mas afirmou ter agido sob influência de uma “entidade espiritual”. Ele foi levado ao plantão policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada. Em seguida, foi representada a prisão preventiva. O suspeito permanece detido e será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil recolheu dois celulares, um tablet e a faca utilizada no ataque. O material será analisado para esclarecer detalhes do caso e auxiliar na investigação.

