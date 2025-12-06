Uma mulher de 56 anos foi gravemente ferida após ser esfaqueada pelo filho da companheira dela, um jovem de 26 anos, na noite desta sexta-feira (5), no bairro Boa Vista, em Araçatuba. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio com possível motivação homofóbica. O agressor foi preso logo após o ataque.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência em uma residência da Rua Paraíso. Ao chegar, encontrou o suspeito ao lado da mãe. Ela relatou que o filho não aceitava o relacionamento da vítima com sua companheira e, em um surto de descontrole, invadiu o quarto já armado com uma faca e desferiu os golpes.

A vítima foi encontrada deitada na cama, consciente e com duas perfurações nas costas. Aos policiais, ela confirmou que foi atacada pelo enteado. O Samu realizou o atendimento inicial e a encaminhou ao Pronto-Socorro da Santa Casa. Nossa equipe não conseguiu novas informações sobre o estado de saúde da vítima devido ao fim de semana e à indisponibilidade de atendimento da unidade hospitalar para a imprensa nesses dias.