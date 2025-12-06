A Praça Florisval de Oliveira, conhecida como Praça do Pinheiros, recebeu na noite desta sexta-feira (5) a segunda etapa do Natal Iluminado, iniciativa promovida pela Prefeitura de Araçatuba que vem levando lazer, cultura e decoração especial a diferentes regiões da cidade. O espaço foi tomado por famílias e crianças que aproveitaram a ambientação natalina e as atrações preparadas para o evento.
O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que se apresentou no palco principal e, em seguida, caminhou pela praça para tirar fotos, abraçar e gravar vídeos com as crianças. A emoção também tomou conta do público com a apresentação da Banda Marcial Fundação Mirim, que levou ao palco um repertório especial.
O projeto Cinema na Praça de Natal exibiu o filme A Estrela de Belém, reunindo pais e filhos em um grande cinema ao ar livre. As cadeiras ficaram lotadas e transformaram a praça em um ambiente compartilhado de convivência e diversão.
O prefeito Lucas Zanatta abriu o evento ao lado da primeira-dama, Priscila Zanatta, reforçando a proposta de descentralizar o Natal Iluminado para ocupar praças e aproximar a programação das comunidades.
Programação
A Praça do Pinheiros foi a segunda a receber as ações do Natal Iluminado. Na quinta-feira (4), o Papai Noel já havia visitado a Praça Carlos Soares de Castro, no Jardim TV.
A festa continua na segunda-feira (8), às 19h, com a visita do Papai Noel à Praça Seisaburo Ikeda, no Guanabara.
A inauguração da iluminação na Praça Álvaro Carvalho Santana, no Bairro São José — adiada pela chuva — terá nova data definida em breve.
Mais festa
A Praça Rui Barbosa terá sua iluminação aberta na sexta-feira (12), a partir das 18h, com Cantata de Natal, apresentação do Projeto Guri, chegada do Papai Noel e show da Banda da Polícia Militar. Entre os dias 12 e 23, o espaço também receberá o Presépio Vivo, inspirado nos personagens da Natividade.
Parada
A tradicional Parada de Natal do Atamor será realizada nos dias 12 e 13, das 20h às 21h, percorrendo a Avenida Brasília.
A programação segue com a Caravana de Natal da Coca-Cola no dia 14, circulando por diversas vias da cidade; a apresentação da Banda Municipal Bruno Zago no Calçadão da Marechal no dia 18; e a Tarde Encantada: Especial de Natal – “A Graça do Menino”, com a contadora Gê Grigoleto, no dia 20.
