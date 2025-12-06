A Praça Florisval de Oliveira, conhecida como Praça do Pinheiros, recebeu na noite desta sexta-feira (5) a segunda etapa do Natal Iluminado, iniciativa promovida pela Prefeitura de Araçatuba que vem levando lazer, cultura e decoração especial a diferentes regiões da cidade. O espaço foi tomado por famílias e crianças que aproveitaram a ambientação natalina e as atrações preparadas para o evento.

O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que se apresentou no palco principal e, em seguida, caminhou pela praça para tirar fotos, abraçar e gravar vídeos com as crianças. A emoção também tomou conta do público com a apresentação da Banda Marcial Fundação Mirim, que levou ao palco um repertório especial.

O projeto Cinema na Praça de Natal exibiu o filme A Estrela de Belém, reunindo pais e filhos em um grande cinema ao ar livre. As cadeiras ficaram lotadas e transformaram a praça em um ambiente compartilhado de convivência e diversão.