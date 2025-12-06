O Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI) e a Prefeitura de Araçatuba apresentaram, nesta sexta-feira (5), uma proposta de união regional para impulsionar projetos de infraestrutura social.

O encontro ocorreu durante o Economicidades e reuniu prefeitos, empresários e lideranças políticas interessados em compreender as bases da iniciativa, que pretende fortalecer a capacidade dos 43 municípios da região de planejar, executar e avaliar políticas públicas com apoio de dados e estratégias integradas.

A apresentação marcou o início de uma série de ações que serão desenvolvidas entre o IMCI e cada prefeitura que manifestar interesse em aprofundar o modelo de cooperação.