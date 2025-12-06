O Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI) e a Prefeitura de Araçatuba apresentaram, nesta sexta-feira (5), uma proposta de união regional para impulsionar projetos de infraestrutura social.
O encontro ocorreu durante o Economicidades e reuniu prefeitos, empresários e lideranças políticas interessados em compreender as bases da iniciativa, que pretende fortalecer a capacidade dos 43 municípios da região de planejar, executar e avaliar políticas públicas com apoio de dados e estratégias integradas.
A apresentação marcou o início de uma série de ações que serão desenvolvidas entre o IMCI e cada prefeitura que manifestar interesse em aprofundar o modelo de cooperação.
Ao abrir o evento, o prefeito Lucas Zanatta destacou que a união regional é um compromisso assumido em sua campanha e um caminho estratégico para ampliar o desenvolvimento. “Araçatuba tem condições de buscar soluções de forma isolada, mas acredito que o desenvolvimento pode ser ainda maior se for regional. Seguirmos juntos e não isolados, pois juntos somos mais fortes”, afirmou.
Entre os primeiros temas debatidos estão a busca por soluções para o tratamento de resíduos sólidos, além de propostas relacionadas à segurança pública e à transformação digital na gestão municipal.
O presidente do IMCI, Luigi Longo, ressaltou que o encontro representa uma oportunidade concreta para ampliar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Segundo ele, o planejamento precisa ser pensado no longo prazo para gerar impactos reais.
“Os desafios diários enfrentados pelas cidades da região podem ter soluções mais consistentes se os prefeitos decidirem se unir e, com apoio das lideranças empresariais, apresentarem projetos regionais e buscarem recursos nas esferas estadual e federal”, observou.
A iniciativa prevê a realização de novos encontros e a formação de grupos de trabalho com objetivo de "amadurecer uma proposta regional alinhada às necessidades e prioridades definidas pelos municípios.", segundo divulgação oficial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.