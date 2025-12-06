Um grande simulado de ocorrência envolvendo produto perigoso mobilizou equipes de segurança e resgate na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia Dr. Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O evento ocorreu na alça de acesso à Rodovia Marechal Rondon, no km 535 sentido Birigui.
A ação ocorreu das 9h às 11h30 na alça de acesso do dispositivo viário, onde foi reproduzido um acidente entre dois automóveis — um deles elétrico — e um caminhão-tanque que transportava gasolina (ONU 1203). O impacto simulado provocou vazamento do combustível, exigindo resposta integrada e imediata das equipes.
A Folha da Região acompanhou todo o treinamento presencialmente e realizou uma transmissão ao vivo diretamente do local, mostrando em tempo real o trabalho dos profissionais e a dinâmica da operação.
Participaram do exercício equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros de Araçatuba, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Guarda Civil Municipal, Via Rondon, Defesa Civil, além da empresa especializada Eco Responder e demais órgãos parceiros. O objetivo foi aprimorar a integração e elevar a capacidade de resposta diante de situações de alto risco.
O policiamento rodoviário garantiu apoio operacional, mantendo a fluidez e a segurança do trânsito nas imediações do dispositivo.
Durante o simulado, a reportagem entrevistou o coronel Marcos Rogério, do CPI-10, que destacou a importância da preparação permanente. “Ações como essa ajudam e preparam muito o nosso policial militar. Não queremos que esse tipo de ocorrência aconteça, mas precisamos estar preparados”, afirmou.
Também conversamos com o capitão Gercimar, da Polícia Militar Rodoviária, que explicou como seria conduzida a simulação e aproveitou para orientar motoristas que pretendem viajar neste fim de ano. “É fundamental atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e revisão completa do veículo antes de pegar estrada”, alertou.
O treinamento foi encerrado com uma avaliação técnica das equipes participantes, reforçando a integração entre os órgãos e a importância da prontidão para cenários que envolvem produtos perigosos.
