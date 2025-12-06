Um grande simulado de ocorrência envolvendo produto perigoso mobilizou equipes de segurança e resgate na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia Dr. Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O evento ocorreu na alça de acesso à Rodovia Marechal Rondon, no km 535 sentido Birigui.

A ação ocorreu das 9h às 11h30 na alça de acesso do dispositivo viário, onde foi reproduzido um acidente entre dois automóveis — um deles elétrico — e um caminhão-tanque que transportava gasolina (ONU 1203). O impacto simulado provocou vazamento do combustível, exigindo resposta integrada e imediata das equipes.

A Folha da Região acompanhou todo o treinamento presencialmente e realizou uma transmissão ao vivo diretamente do local, mostrando em tempo real o trabalho dos profissionais e a dinâmica da operação.