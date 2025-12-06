Araçatuba celebrou nesta sexta-feira (5) a formatura de 590 estudantes no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), iniciativa que se tornou referência na promoção de cidadania e prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes.

A cerimônia reuniu alunos de nove escolas municipais, marcando mais um capítulo de parceria entre a Educação e a Polícia Militar.

O evento ocorreu na Comunidade Casa do Pai, no bairro Planalto, e contou com a presença da vice-prefeita Nice Zucon, da secretária de Educação Ana Paula Braga e de representantes do comando da Polícia Militar.

Prevenção e Conscientização