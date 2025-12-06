06 de dezembro de 2025
ARAÇATUBA

Poerd forma 590 alunos e reforça prevenção ao uso de drogas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cerimônia reuniu escolas municipais e reforçou compromisso com prevenção
Cerimônia reuniu escolas municipais e reforçou compromisso com prevenção

Araçatuba celebrou nesta sexta-feira (5) a formatura de 590 estudantes no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), iniciativa que se tornou referência na promoção de cidadania e prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes.

A cerimônia reuniu alunos de nove escolas municipais, marcando mais um capítulo de parceria entre a Educação e a Polícia Militar.

O evento ocorreu na Comunidade Casa do Pai, no bairro Planalto, e contou com a presença da vice-prefeita Nice Zucon, da secretária de Educação Ana Paula Braga e de representantes do comando da Polícia Militar.

Prevenção e Conscientização

Conduzido pela Polícia Militar e inspirado em um modelo norte-americano, o Proerd é uma ação preventiva que capacita estudantes para resistirem às pressões relacionadas ao uso de drogas e às práticas de violência. Por meio de aulas dinâmicas e atividades interativas, ministradas por policiais militares, o programa fortalece autoestima, autoconfiança e habilidades essenciais para escolhas seguras e responsáveis.

As escolas participantes desta edição foram:

  • Emeb Cristiano Olsen
  • Emeb Professor Darcy Fontanelli
  • Emeb Índio Poty
  • Emeb Professor José Machado Neto
  • Emeb Professor Leão Nogueira Filho
  • Emeb Professora Maria de Freitas Souza
  • Emeb Professora Maria Mercedes Cassiolatto de Souza
  • Emeb Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei
  • Emeb Selma Maria Trevelin de Jesus

Segundo os organizadores, a formação reforça o compromisso do município com a construção de uma geração mais consciente, preparada e resiliente diante dos desafios sociais.

