Araçatuba celebrou nesta sexta-feira (5) a formatura de 590 estudantes no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), iniciativa que se tornou referência na promoção de cidadania e prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes.
A cerimônia reuniu alunos de nove escolas municipais, marcando mais um capítulo de parceria entre a Educação e a Polícia Militar.
O evento ocorreu na Comunidade Casa do Pai, no bairro Planalto, e contou com a presença da vice-prefeita Nice Zucon, da secretária de Educação Ana Paula Braga e de representantes do comando da Polícia Militar.
Prevenção e Conscientização
Conduzido pela Polícia Militar e inspirado em um modelo norte-americano, o Proerd é uma ação preventiva que capacita estudantes para resistirem às pressões relacionadas ao uso de drogas e às práticas de violência. Por meio de aulas dinâmicas e atividades interativas, ministradas por policiais militares, o programa fortalece autoestima, autoconfiança e habilidades essenciais para escolhas seguras e responsáveis.
As escolas participantes desta edição foram:
- Emeb Cristiano Olsen
- Emeb Professor Darcy Fontanelli
- Emeb Índio Poty
- Emeb Professor José Machado Neto
- Emeb Professor Leão Nogueira Filho
- Emeb Professora Maria de Freitas Souza
- Emeb Professora Maria Mercedes Cassiolatto de Souza
- Emeb Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei
- Emeb Selma Maria Trevelin de Jesus
Segundo os organizadores, a formação reforça o compromisso do município com a construção de uma geração mais consciente, preparada e resiliente diante dos desafios sociais.
