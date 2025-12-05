Um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais F.J.B., foi detido na madrugada desta sexta-feira (5) após ser flagrado conduzindo um veículo em zigue-zague na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos, na zona rural de Araçatuba. A ação foi registrada por guardas municipais durante patrulhamento preventivo, por volta das 3h40.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas Evandro e Rodrigo Garcia avistaram um VW Gol trafegando de forma instável, colocando em risco a segurança viária. Diante da condução irregular, realizaram a abordagem e identificaram o motorista, que apresentava sinais claros de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico e fala pastosa.

Convidado a realizar o teste do etilômetro, o condutor registrou 0,80 mg/L — índice muito acima do limite previsto em lei para caracterização de crime de trânsito. Com a materialidade confirmada, F.J.B. foi conduzido ao Plantão Policial.