Um homem de 35 anos, identificado pelas iniciais F.J.B., foi detido na madrugada desta sexta-feira (5) após ser flagrado conduzindo um veículo em zigue-zague na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos, na zona rural de Araçatuba. A ação foi registrada por guardas municipais durante patrulhamento preventivo, por volta das 3h40.
De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas Evandro e Rodrigo Garcia avistaram um VW Gol trafegando de forma instável, colocando em risco a segurança viária. Diante da condução irregular, realizaram a abordagem e identificaram o motorista, que apresentava sinais claros de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico e fala pastosa.
Convidado a realizar o teste do etilômetro, o condutor registrou 0,80 mg/L — índice muito acima do limite previsto em lei para caracterização de crime de trânsito. Com a materialidade confirmada, F.J.B. foi conduzido ao Plantão Policial.
O veículo pertence a um terceiro e não possui seguro. A vítima da ocorrência foi registrada como “coletividade”, em razão do risco causado à segurança pública.
Na delegacia, foi arbitrada fiança de R$ 1.518,00, conforme o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O indiciado pagou o valor e foi liberado após os procedimentos legais. O caso será encaminhado à unidade policial responsável pela continuidade das investigações.
