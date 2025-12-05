Araçatuba se prepara para uma das maiores celebrações de seus 117 anos: o FÉstival, que promete transformar a cidade na capital gospel da região neste sábado (6). Fãs de diversos municípios devem lotar o Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado para acompanhar shows de grandes nomes da música cristã nacional e bandas locais.

Esta será a primeira vez que o grupo Diante do Trono e a cantora Nívea Soares se apresentam em Araçatuba, atraindo grande expectativa do público. A programação também contará com três ministérios da cidade: AC Music, O Som da Casa e Ágape Music.

Com entrada gratuita, o evento terá início às 16h e oferecerá uma ampla estrutura para receber famílias. O público encontrará praça de alimentação com instituições do município, feira de artesanato, atividades recreativas para crianças, além de um espaço interativo de Vivência Cristã, que propõe experiências sensoriais de espiritualidade.