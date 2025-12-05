Araçatuba se prepara para uma das maiores celebrações de seus 117 anos: o FÉstival, que promete transformar a cidade na capital gospel da região neste sábado (6). Fãs de diversos municípios devem lotar o Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado para acompanhar shows de grandes nomes da música cristã nacional e bandas locais.
Esta será a primeira vez que o grupo Diante do Trono e a cantora Nívea Soares se apresentam em Araçatuba, atraindo grande expectativa do público. A programação também contará com três ministérios da cidade: AC Music, O Som da Casa e Ágape Music.
Com entrada gratuita, o evento terá início às 16h e oferecerá uma ampla estrutura para receber famílias. O público encontrará praça de alimentação com instituições do município, feira de artesanato, atividades recreativas para crianças, além de um espaço interativo de Vivência Cristã, que propõe experiências sensoriais de espiritualidade.
O FÉstival é realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em correalização com a Secretaria Municipal de Cultura e gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A iniciativa integra a programação oficial do aniversário de 117 anos da cidade.
Atrações Musicais
Com mais de 25 anos de trajetória, o grupo Diante do Trono é um dos maiores nomes da música cristã do país, somando dezenas de CDs e projetos voltados ao público infantil. A cantora Nívea Soares, reconhecida nacional e internacionalmente, traz ao público sucessos de sua carreira solo iniciada em 2003, marcada por nove CDs, cinco DVDs e o título de Grande Embaixadora da ABL pelo livro “Os Improváveis de Deus”.
As atrações locais também terão destaque:
• Ágape Music, grupo da Igreja Amor e Cuidado, conhecido por composições que valorizam a cultura de honra;
• O Som da Casa, ministério de música da Comunidade Casa do Pai;
• AC Music, banda que expressa identidade e fé por meio de suas canções.
Programação Infantil e Vivência Cristã
Além dos shows, o público infantil terá atividades recreativas com desenho e pintura, incentivando a expressão artística inspirada pela fé. O espaço de Vivência Cristã convidará visitantes a experiências interativas e sensoriais.
Sobre o FÉstival
Criado em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o FÉstival já passou por Santa Bárbara d’Oeste, Tambaú e Sorocaba em 2025, reunindo milhares de pessoas em edições marcadas por música, fé e encontro comunitário.
Serviço
FÉstival em Araçatuba – Entrada gratuita
Data: 6 de dezembro (sábado)
Horário: das 16h às 0h
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
Endereço: Rua Dr. Alcides Fagundes Chagas, 600 – Bairro Aviação
Programação:
• 16h às 23h – Espaço interativo e atividades recreativas
• 16h30 – Ágape Music
• 18h – Som da Casa
• 19h30 – Banda AC Music
• 21h – Nívea Soares
• 22h30 – Diante do Trono
