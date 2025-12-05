05 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CRIME TENTADO

Três jovens são baleados durante ataque em praça de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan/FR
Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso

Três jovens, entre eles uma adolescente, foram baleados no início da madrugada desta sexta-feira (5) na praça do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o grupo estava no local por volta de meia-noite quando uma discussão teve início entre dois homens. Após o desentendimento, um deles deixou a praça e retornou armado com um revólver.

O atirador disparou diversas vezes, atingindo as três vítimas. Uma das jovens foi ferida no peito, recebeu atendimento de urgência e precisou ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba devido à gravidade do ferimento. Os outros dois baleados sofreram tiros na perna e no joelho, foram atendidos no pronto-socorro e receberam alta médica.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do ataque.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários