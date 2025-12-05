Três jovens, entre eles uma adolescente, foram baleados no início da madrugada desta sexta-feira (5) na praça do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o grupo estava no local por volta de meia-noite quando uma discussão teve início entre dois homens. Após o desentendimento, um deles deixou a praça e retornou armado com um revólver.

O atirador disparou diversas vezes, atingindo as três vítimas. Uma das jovens foi ferida no peito, recebeu atendimento de urgência e precisou ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba devido à gravidade do ferimento. Os outros dois baleados sofreram tiros na perna e no joelho, foram atendidos no pronto-socorro e receberam alta médica.