A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) confirmou pelas redes sociais nesta quinta-feira (4) a contratação do técnico José Oliveira, de 57 anos, que assumirá o comando da equipe na disputa do Paulista da Série A4 de 2026.

Com passagem por diversos times tradicionais do estado, entre eles, Paulista de Jundiaí, Sertãozinho, EC São Bernardo, São José, Lemense e Santo André, onde trabalhou recentemente na Copa Paulista, Oliveira é reconhecido pelo perfil disciplinado e pela forte organização tática, características que foram determinantes para sua chegada ao projeto esportivo da AEA.

O formato da competição se mantém: 16 equipes disputam a primeira fase em turno único, e os oito melhores avançam às quartas de final. Os mata-matas, incluindo semifinal e final, continuam sendo realizados em confrontos de ida e volta. Quem tiver a melhor campanha decide o segundo jogo em casa e mantém a vantagem do empate no placar agregado. Apenas os finalistas garantem acesso, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados.