ARAÇATUBA

Força Tática estoura ponto de drogas e prende homem com cocaína

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Entorpecentes apreendido pela polícia
Entorpecentes apreendido pela polícia

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (3), após uma ação da Força Tática na Travessa Turiaçu, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. A equipe intensificou o patrulhamento no local após receber denúncias de que uma residência estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais avistaram o suspeito na frente do imóvel segurando um saco plástico. Assim que percebeu a aproximação da viatura, ele correu para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pelos militares.

Durante revista no interior da residência, a equipe localizou, sob o sofá da sala, um saco plástico repleto de microtubos de cocaína, além de uma porção de pasta base pronta para fracionamento. No total, foram apreendidos 93 microtubos de cocaína e uma porção de pasta base, todos destinados ao comércio ilegal.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

