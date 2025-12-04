Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (3), após uma ação da Força Tática na Travessa Turiaçu, no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. A equipe intensificou o patrulhamento no local após receber denúncias de que uma residência estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais avistaram o suspeito na frente do imóvel segurando um saco plástico. Assim que percebeu a aproximação da viatura, ele correu para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pelos militares.

Durante revista no interior da residência, a equipe localizou, sob o sofá da sala, um saco plástico repleto de microtubos de cocaína, além de uma porção de pasta base pronta para fracionamento. No total, foram apreendidos 93 microtubos de cocaína e uma porção de pasta base, todos destinados ao comércio ilegal.