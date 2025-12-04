04 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GERAÇÃO DE EMPREGO

Araçatuba, Birigui e Penápolis fecham outubro com saldo negativo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Três principais cidades da região somam perda de 37 vagas formais no mês
Três principais cidades da região somam perda de 37 vagas formais no mês

Os números mais recentes do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego,  revelam o desempenho dos municípios da região no mercado formal durante o mês de outubro. A análise dos dados referentes a Araçatuba, Birigui e Penápolis mostra que o período terminou com um saldo conjunto negativo de 37 vagas.

Araçatuba encerrou outubro com queda de nove postos de trabalho. O município registrou 2.555 contratações e 2.564 desligamentos. O único segmento que apresentou crescimento foi o de serviços, que abriu 70 novas vagas.
O estoque de trabalhadores diminuiu 0,02%, ficando em 58.840 empregados. No acumulado do ano, porém, o município mantém resultado positivo, com 1.844 vagas criadas.

Os setores com pior desempenho foram:

  • Comércio: –71 vagas
  • Indústria: –4
  • Agropecuária: –3
  • Construção civil: –1

Birigui 

Já Birigui fechou outubro com saldo zerado, registrando exatamente 1.670 admissões e 1.670 desligamentos.

O setor industrial teve a maior retração, com perda de 142 vagas, além de queda de 10 postos no agro. A cidade manteve o estoque de trabalhadores em 33.897, o mesmo de setembro. Mesmo com o desempenho neutro no mês, Birigui segue liderando a geração de empregos na região em 2025, acumulando 2.719 vagas no ano.

Outros segmentos compensaram parcialmente:

  • Comércio: +101 vagas
  • Serviços: +28
  • Construção: +23

Penápolis 

Penápolis apresentou redução de 28 empregos formais no mês, com 680 contratações e 708 demissões. O estoque total caiu 0,15%, chegando a 18.214 trabalhadores. De janeiro a outubro, Penápolis registra 1.469 postos de trabalho criados.

As principais quedas ocorreram em:

  • Comércio: –21 vagas
  • Serviços: –14
  • Agropecuária: –9

Em contrapartida, houve crescimento em duas áreas:

  • Indústria: +12 vagas
  • Construção: +4

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários