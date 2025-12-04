Os números mais recentes do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, revelam o desempenho dos municípios da região no mercado formal durante o mês de outubro. A análise dos dados referentes a Araçatuba, Birigui e Penápolis mostra que o período terminou com um saldo conjunto negativo de 37 vagas.
Araçatuba encerrou outubro com queda de nove postos de trabalho. O município registrou 2.555 contratações e 2.564 desligamentos. O único segmento que apresentou crescimento foi o de serviços, que abriu 70 novas vagas.
O estoque de trabalhadores diminuiu 0,02%, ficando em 58.840 empregados. No acumulado do ano, porém, o município mantém resultado positivo, com 1.844 vagas criadas.
Os setores com pior desempenho foram:
- Comércio: –71 vagas
- Indústria: –4
- Agropecuária: –3
- Construção civil: –1
Birigui
Já Birigui fechou outubro com saldo zerado, registrando exatamente 1.670 admissões e 1.670 desligamentos.
O setor industrial teve a maior retração, com perda de 142 vagas, além de queda de 10 postos no agro. A cidade manteve o estoque de trabalhadores em 33.897, o mesmo de setembro. Mesmo com o desempenho neutro no mês, Birigui segue liderando a geração de empregos na região em 2025, acumulando 2.719 vagas no ano.
Outros segmentos compensaram parcialmente:
- Comércio: +101 vagas
- Serviços: +28
- Construção: +23
Penápolis
Penápolis apresentou redução de 28 empregos formais no mês, com 680 contratações e 708 demissões. O estoque total caiu 0,15%, chegando a 18.214 trabalhadores. De janeiro a outubro, Penápolis registra 1.469 postos de trabalho criados.
As principais quedas ocorreram em:
- Comércio: –21 vagas
- Serviços: –14
- Agropecuária: –9
Em contrapartida, houve crescimento em duas áreas:
- Indústria: +12 vagas
- Construção: +4
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.