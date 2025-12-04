Os números mais recentes do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, revelam o desempenho dos municípios da região no mercado formal durante o mês de outubro. A análise dos dados referentes a Araçatuba, Birigui e Penápolis mostra que o período terminou com um saldo conjunto negativo de 37 vagas.

Araçatuba encerrou outubro com queda de nove postos de trabalho. O município registrou 2.555 contratações e 2.564 desligamentos. O único segmento que apresentou crescimento foi o de serviços, que abriu 70 novas vagas.

O estoque de trabalhadores diminuiu 0,02%, ficando em 58.840 empregados. No acumulado do ano, porém, o município mantém resultado positivo, com 1.844 vagas criadas.

Os setores com pior desempenho foram:

Comércio: –71 vagas

Indústria: –4

Agropecuária: –3

Construção civil: –1

Birigui